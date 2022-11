El novio de Julieta rompió el silencio y hablo del romance con Marcos en GH: "Era obvio"

Tras las versiones de romance dentro de la casa de Gran Hermano, el novio de la concursante hizo un fuerte descargo en sus redes sociales.

Los rumores de romance entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio en la casa de Gran Hermano no paran de crecer. Desde las redes sociales, muchos internautas hacen referencia a la gran complicidad que tienen ambos participantes e incluso recortan ciertos fragmentos de video en donde parecen estar cosechando un amor. Sin embargo, la actriz y bailarina ingresó a la casa estando en pareja y, en medio de las polémicas, su novio Lucca hizo un fuerte descargo en redes sociales.

Desde que Poggio entró al reality show, su novio se mostró muy leal a ella, incluso fue al estudio de Gran Hermano a apoyarla en cada vez que tuvo oportunidad. Pero esta vez, Lucca se cansó de "la falta de respeto de la gente" y decidió compartir una serie de historias en su Instagram contando cómo se siente al respecto del tema. "Fue una de las primeras cosas que hablé con Juli antes de que ella entre al programa", aseguró el joven.

En un principio, Lucca quiso descartar la idea de que estaba enojado y aseguró que "no le parecía que Julieta esté haciendo nada malo". "No me molestan para nada los tapes. Digo esto porque muchos dicen ‘pobre, el novio estaba ahí viendo todo, se puso re incómodo’. No digan boludeces porque literalmente me cagué de risa", confesó sobre los videos románticos que pasaron en la última emisión de Gran Hermano.

Por otro lado, Lucca Bardelli aseguró que todo era un tema hablado en la pareja con anterioridad y que es muy consciente de que se trata de una estrategia para atraer al público. "Era la única que estaba entrando de novia, entonces era obvio que le iban a poner a alguien para juntarla, porque eso es lo que le vende al programa y no me molesta para nada", confesó.

Sin embargo, el novio de la participante más querida de Gran Hermano aprovechó la situación para invitar a la reflexión con respecto a "los mensajes que se dan como sociedad". "Me parece que es un mensaje medio feo que dan como sociedad. Somos una generación bastante sana, en muchas cosas nos apoyamos, no está bueno faltarle el respeto a la otra persona, hacerle perder el tiempo. Además de esa queja de 'el amor ya no existe'", reflexionó. Luego remató: "Pero es la misma sociedad la que está incentivando a una infidelidad pública y de hecho idealizándola, algo horrible".

"A mí no me afecta en nada, yo confió en ella, y guarden esto para el día de mañana. Confío porque es mi novia y va a salir todo bien, no tengo ninguna duda", continuó Lucca. Pero volvió a remarcar la importancia de revisar los mensajes que se dan como sociedad y más en las redes sociales. "No me quiero comer la peli, pero entiendo el morbo y la idealización de la gente como puede pasar en una serie, pero está bueno tener en cuenta la parte humana", reveló.

Por último, el novio de Julieta Poggio sentenció: "Por suerte tenemos amor sano, lindo, bueno, y es una persona hermosa y nunca haría nada de las cosas nefastas que ustedes en su mente quieren que haga. No sean envidiosos, el amor existe".

Gran Hermano: la fuerte denuncia por la que cancelaron a Julieta Poggio

Julieta Poggio es una de las participantes más queridas de Gran Hermano. Gracias a su carisma, su trasparencia y personalidad amigable, la concursante conquistó a gran parte de los televidentes del reality. Sin embargo, recientemente se conocieron unos polémicos dichos que le llevaron a la "cancelación" en Twitter pot parte de varios internautas.

Hace algunos días atrás, Julieta se sinceró con sus compañeras del reality y confesó que "le ponían de todo en las redes" a causa de un polémico comentario que hizo en sus historias de Instagram en el 2020. "Me decían ‘xenófoba’ y ‘ojalá te mueras’. Ya no fue hateo, me cancelaron", aseguró Poggio en el diálogo captado por las cámaras que emite Pluto Tv.

Aunque si bien Julieta se negó a entrar en detalles sobre el tema, ya que no quería volver a exponerse frente a las cámaras, contó que la situación se dio durante la pandemia y que incluso pidió disculpas públicamente, pero eso empeoró la situación aún más. Resulta que hace dos años atrás, la actriz y modelo compartió una historia en su Instagram en donde mostraba el desorden de su habitación y, por los términos que utilizó, fue tildada de xenófoba.

En las historias de su Instagram, Poggio mostró que tenía todo el escritorio sucio y manchado con maquillaje, motivo por el que se describió como "negra" y "villera". Esta situación rápidamente llegó a Twitter y muchas personas criticaron sus dichos e incluso llegaron a incitar por su cancelación. Por este motivo, la bailarina subió historias llorando y pidiendo perdón, pero esto aumentó la bronca de muchos internautas.