El mundo del espectáculo despide a Rocío Marengo: el adiós de la mediática

Rocío Marengo le dijo chau al mundo de la televisión y el espectáculo. El emotivo adiós de la mediática de 42 años.

Rocío Marengo se despidió de la farándula luego de muchos años involucrada en este rubro. La mediática, que a lo largo de su carrera trabajó en canales como El Trece, Telefe, C5N y la televisión chilena, se cansó y pondrá en pausa su vínculo con el mundo del espectáculo.

De acuerdo al artículo publicado por la Revista Pronto, Rocío Marengo tiene por delante un proyecto alejada de los medios. Sus últimos dos trabajos más recientes fueron como participante de El Hotel de los Famosos, el reality show de El Trece conducido por Leandro "El Chino" Leunis y Pampita; y en Aquí Se Baila, un programa perteneciente a la televisión de Chile, que fue su último proyecto.

Detrás de esta drástica decisión hay un motivo particular: se irá a vivir a Estados Unidos con Eduardo Fort, con quien aseguran que se reconcilió. "Lo tengo pensado desde hace mucho pero siempre aparecían nuevas propuestas, me daba pena y lo posponía. Pero son 20 años trabajando sin parar entre Argentina y Chile, me lo merezco", expresó en el reality chileno, donde logró tener a su propio público.

Todavía no se sabe por cuánto tiempo estará desvinculada de la farándula, pero se especula que será por todo este 2023, con vistas a retomar en 2024. Cabe recordar que Marengo tuvo varias idas y vueltas con el hermano de Ricardo Fort: se conocieron en 2014 y en 2021 estalló contra él en plena emisión de Bailando por un Sueño. Sin embargo, mantuvieron una cena semanas atrás junto a Felipe y Marta, los hijos del chocolatero. "Quién pudiera tener de tíos a Marengo y Edu Fort", le escribió un seguidor de Instagram al joven de 19 años.

Un exfutbolista se la pudrió a Rocío Marengo en El Trece: "Fort no te reconoció"

Rocío Marengo protagonizó un tenso cruce con un exfutbolista en El Hotel de los Famosos, reality show conducido por Leandro "El Chino" Leunis y Pampita en El Trece. Los participantes se encontraban en una instancia clave del programa y se sacaron chispas al aire frente a la mirada de todos.

"Nosotros discutimos en el cara a cara", expresó Sebastián Cobelli, el exfutbolista que jugó en Talleres de Córdoba y Newells que participa de El Hotel de los Famosos. Ambos recordaron el cruce que habían tenido anteriormente en el "todos contra todos", uno de los segmentos del programa, cuando de repente, el altercado empezó a elevar temperaturas y se dijeron de todo.

"Discutimos porque vos me dijiste que me ibas a votar y yo te dije ‘qué lástima que no estaba 'La Tota'", dijo Marengo por "La Tota" Santillán, expareja de Fernanda Vives, actual esposa de Cobelli. "Vos tuviste unas palabras desafortunadas para conmigo y por eso te voté", respondió picante el participante de 45 años.

"Como vos me dijiste ‘te voy a votar’, yo te dije ‘qué lástima que no está La Tota porque es mi amigo y no me hubiese votado’. Y vos te calentaste", se defendió la expareja de Eduardo Fort, hermano de Ricardo Fort. En ese momento, Cobelli se sacó y la provocó: "Es lo mismo que si estuviera Eduardo Fort que no te reconoció como mujer. Es lo mismo".