El manotazo de ahogado de Guido Kaczka para ganarle a Gran Hermano

El Trece no está dispuesto a perder el timón del rating y en Guido Kaczka yace la estrategia para no terminar aplastado por Gran Hermano.

Cuál será la estrategia de Guido Kaczka para no perder contra Gran Hermano.

Con el arranque de Gran Hermano por la pantalla de Telefe se ensanchó la diferencia de rating y El Trece -con los programa finales de Canta Conmigo Ahora- volvió a quedar en el segundo puesto. Pero la señal del Grupo Clarín no está dispuesta a entregar el liderazgo de forma tan sencilla y por eso lanzó una feroz estrategia con Guido Kaczka para afianzar televidentes y robarle otros a su competencia directa.

El plan de cambios que inició El Trece involucra a Los 8 Escalones del Millón, programa de preguntas y respuestas conducido por Guido Kaczka que mantiene un buen piso de teleaudiencia: desde el lunes, la competencia que arranca a las 21.15 entrega dos millones de pesos de base a quien conteste de forma correcta todas las preguntas del jurado, de diversas disciplinas. En su horario de las 14.30, seguirá entregando un millón y no habrá cambios en el formato.

Habrá que ver si esto alcanza para ganarle a Gran Hermano, el reality que arrolló a Marcelo Tinelli y la final de Canta Conmigo Ahora. En su programa debut hizo picos de 22 puntos, contra unos 8 del certamen de "El Cabezón", que se mantuvo en ese número. La diferencia de casi el triple del rating entre una propuesta y la otra fue la comidilla de las redes sociales, que se posicionaron de uno de los dos bandos de "la grieta" televisiva. Se especula que El Trece ya está en plenas tratativas para apurar el lanzamiento de El Hotel de los Famosos 2 o Canta Conmigo Ahora 2 y así hacerle frente a la casa más famosa de la historia de los realities.

El drama de Thiago en Gran Hermano

Thiago Medina decidió revelar su dura historia personal en Gran Hermano. En su segundo día en la casa, el joven participante del reality de Telefe dialogó con algunos de sus compañeros y compañeras y señaló detalles sobre la vida que lleva en González Catán (Provincia de Buenos Aires) y los trabajos que realiza para poder sobrevivir.

En una charla con María Laura, uno de los concursantes más queridos por el público explicó cómo está conformada su familia: "Somos diez nosotros: cinco varones y cinco mujeres. En mi casa vivimos seis (hermanos)". Y comentó: "Es un barrio tranqui, como todo lugar: tiene sus días malos y buenos. Yo no hago quilombos ni nada de eso. A mí me gusta hacer amigos, no pelear".

En tanto, y entre lágrimas, Thiago explicó qué trabajos tuvo hasta el momento: "Dejé de estudiar. Estaba trabajando en el Mercado Central: cargaba, descargaba, atendía, cualquier cosa... Y si no, salía a juntar cartón con el carrito de mi hermana". Sobre su llegada a Gran Hermano, expresó: "Esto me pone re contento. Esto es una re oportunidad, una nueva vida para mis hermanos".

Finalmente, el joven participante indicó que le vendría muy bien ganar el reality de Telefe: "Una casita linda me gustaría hacerles. ¿Quién iba a pensar que estaría acá? Hace dos o tres semanas estaba juntando cartón, matándome por unos pesos y ahora estoy acá. Me siento en una peli". Y finalmente, confesó: "Tengo miedo de despertarme mañana y que sea un sueño".