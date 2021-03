Jujuy Jiménez confirmó los rumores que indicaban que tenía una mala relación con Horacio Cabak.

Durante el verano, Sofía Jujuy Jiménez condujo Informados de todo por la pantalla de América TV junto a Horacio Cabak. En ese momento se rumoreaba que la relación entre los conductores no era buena y hoy la modelo confirmó que la pasó mal en su paso por el programa de actualidad que se emitía en las mañanas del Grupo América. La conductora aseguró que se sintió ninguneada por Cabak y develó: "No iba feliz al trabajo".

Invitada a Los Ángeles de la Mañana para hablar de su futura participación en Showmatch, Jiménez contó su experiencia al frente de Informados de todo, el ciclo que condujo durante el verano. Mientras el programa se emitía se veía que entre Jujuy Jiménez y Horacio Cabak no había mucha química y la conductora lo ratificó: "Yo tenía mi punto de vista. Él tenía otro". Pero Ángel de Brito quiso ir más allá y le consultó si Cabak la había maltratado, a lo que Jiménez respondió que "maltrato" le parecía una palabra muy fuerte, que más bien la había ninguneado o subestimado.

Consultada sobre si volvería a trabajar con Cabak al que Jiménez consideró un "compañero díficil", la periodista aseguró: "Si puedo elegir preferiría que no, claramente no". De todos modos, la modelo no quiso hablar mucho de su ex compañero, ya que "es una persona que lleva muchos años en el medio". Las angelitas sumaron que el conductor suele tener mejor relación laboral con hombres que con mujeres. La modelo también reconoció que se fue llorando varias veces del canal y que "no iba feliz al trabajo".

"Tuve que plantarme y ponerme firme frente a una persona con mucha personalidad", reconoció Jiménez que entendió su paso por el programa como "un gran desafío". La modelo también aseguró que hubo situaciones "que no estuvieron buenas". Por otro lado, afirmó que siempre le ponía "la mejor energía" al trabajo que se enfrentara, algo que no pudo hacer en Informados de todo.

El picante cruce al aire entre Cabak y Jujuy Jiménez

"Lo que temblé ese día", recordó la conductora sobre el tenso momento que vivió al aire con su compañero. La discusión había comenzado por el contagio de Pampita Ardohain y su marido después de viajar al Caribe. Mientras Jiménez apuntaba contra quienes habían criticado a la modelo ya que consideraba que se había "equivocado", su compañero le respondió preguntándole si hablaba por Pampita o por ella misma, que había sido duramente criticada días atrás por festejar su cumpleaños junto a un importante grupo de amigos.

La tensión fue creciendo con cada uno exponiendo su opinión hasta que Cabak dio por terminada la discusión dándole la espalda a su compañera. Un gesto que la Jiménez tomó como un desprecio. "Evidentemente él no me bancaba", analizó hoy más tranquila la conductora, que agregó que sentía que su presencia "le podía molestar" a su colega.