El mal momento personal que atraviesa Gastón Pauls: "Se terminó"

Aunque el actor suele mantener un perfil bajo sobre su vida personal, recientemente se conoció una triste noticia sobre él.

Pese al bajo perfil que suele mantener en sobre su vida personal, se conoció que Gastón Pauls atraviesa una complicada situación. En medio de un gran momento profesional con el éxito de su programa Seres Libres, por Crónica TV, se conoció que el famoso actor no pasa un buen momento, ya que se separó después de un año en pareja.

La encargada de confirmar la noticia fue Luli Fernández en Socios del Espectáculo, quien contó que el actor se separó oficialmente de Liz Solari. La panelista hizo un recorrido por la relación amorosa que mantuvo Pauls con la actriz y a la cual decidieron mantener en un perfil bajo. "Se separaron. Está confirmado", anunció la panelista del programa de El Trece.

"No hubo confirmación pública de esta pareja. De ella, lo último que supimos fue que se había casado con un italiano, con un súper casamiento en México. Pero después de firmar los papeles, la cosa se complicó", empezó por contar Fernández en la instancia de Los Escandalones del ciclo. Luego, añadió: "A Liz Solari le tocó vivir una situación muy trágica, a nivel familiar, perdió un hermano. Esto fue hace un tiempo y en todo ese proceso Gastón Pauls la acompañó mucho".

Al parecer, el vínculo de los actores comenzó como una gran amistad que duró varios años, pero luego surgió el amor entre ellos. "Ella ya estaba separada de su marido italiano. El vínculo se consolidó y formaron una pareja", profundizó la panelista. Sin embargo, luego sentenció: "En el último tiempo, la relación terminó. Se separaron. Siguen teniendo un buen vínculo, pero ya no más como pareja", sentenció Fernández.

Gastón Pauls confesó qué sentía al consumir drogas: "Caía de un pozo"

Gastón Pauls pasó por La Cruda, el podcast de Migue Granados, y reveló qué sentía al consumir drogas. "Era algo como entrar a un portal", explicó el actor en el programa de Spotify que conduce Granados y que estuvo dedicado especialmente a las adicciones.

El protagonista de Nueve Reinas comenzó contando que probó la marihuana a los 15 años porque estaba en una situación en la que sentía que quedaría mal si no se sumaba a "ese equipo de gente cool". "Cuando descubrí el porro, descubrí la risa", agregó de aquellas primeras veces y lo sorprendió porque reveló que le solía costar mucho reírse.

"Incluso manejé fumado a los 18 años, cuando me la quise poner con el Monumento a los españoles y tenía teorías que tenían que ver con la doble vida, para mi era algo como entrar a un portal", agregó Gastón Pauls en su charla con Granados. Entonces reveló que en 1989 probó cocaína, en un momento en que estaba "en pedo y loco", lo que hacía que las decisiones que tomaba en esas situaciones no fueran las mejores.

"Me puse a saltar en la Avenida Santa Fe por las franjas blancas de la línea peatonal, porque si tocaba las verdes me caía de un pozo y yo decía, no me pueden tocar los autos", siguió contando el actor sobre algunas de las situaciones peligrosas en las que se puso bajo el efecto de la cocaína. En ese sentido, Pauls fue contundente respecto a lo que piensa hoy de la droga: "A primera vista la cocaína es un ingenio espectacular, pero estoy seguro que no lo es. Por el contrario es el mismísimo infierno".

"Sentirse Supermán no es gratis, el ticket siempre llega en algún momento… Un ticket pesado y muy difícil de pagar", reflexionó Gastón Pauls durante su charla con Migue Granados en La Cruda.