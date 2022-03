El mal momento de un famoso ex Gran Hermano: "El pronóstico no era bueno"

El joven lucha por volver a caminar y deberá ser intervenido quirúrgicamente. Se trata de un concursante de la edición de 2012 de Gran Hermano.

Un exparticipante de Gran Hermano atraviesa un difícil momento tras un grave accidente sufrido por su hijo en una jornada de pileta durante una tarde de verano. El miembro de la última edición del ciclo llevada adelante en Telefe, emitida en 2012, no aparece en los medios desde hace años.

Se trata del hijo de Mario Fredes, quien quiso tirarse con una pirueta desde el borde de una piscina municipal y en su caída se golpeó fuerte la cabeza. El joven de 18 pudo salir del agua pero no sentía la parte superior de su cuerpo y el diagnóstico fue muy desalentador en un primer momento.

El hijo de Mario Fredes tenía ocho años cuando su padre estaba en GH.

Después de una exitosa operación, las posibilidaes de que el joven pudiera volver a caminar crecieron de manera exponencial. A pesar de eso, deberá someterse nuevamente a una intervención quirúrgica e iniciar el proceso de rehabilitacion. "El camino va a ser largo pero las posibilidades de que Matías vuelva a caminar son grandes. Teníamos un pronóstico médico que no era bueno, pero el trabajo que han hechos los médicos de FAERAC, de los hospitales de Acha y Santa Rosa y los enfermeros de Quehué fueron excelente", enunció un miembro de la familia.

Fuertes declaraciones de Walkiria D'Amato sobre su relación con Mario Fredes

Walkiria y Mario fueron una de las parejas que se formaron en Gran Hermano 2012 y su relación continuó durante un tiempo tras finaliar el reality show conducido por Jorge Rial. El año pasado, D'Amato se expresó sobre su vínculo con Fredes en diálogo con Paparazzi y lanzó desconocidos detalles a la luz: "Era violento e infiel. Este año me escribió pidiéndome disculpas y me dijo que yo era mucho para él y no lo supo manejar".

Además, en ese reportaje la exconcursante, que ingresó con 27 años al programa del canal de las pelotas, reveló cuáles fueron las ventajas que sacó tras su paso por el show. "Mi premio fueron 3 meses de trabajar en AM, en Telefe. Sinceramente siento que lo podría haber aprovechado más, pero no fue fácil salir del modo zombie en el que quede después de casi 6 meses de encierro", enunció sobre cuánto le costó adaptarse al medio televisivo tras el período vivido en la icónica casa. "No sabía a dónde entraba, pero quería estar ahí. Me reí, me divertí, hice amigos que conservo hasta hoy", concluyó sobre los buenos vínculo que logró forjar en el reality.