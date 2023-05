El mal momento de Silvina Escudero con un chorizo: "No me animaba"

La mediática Silvina Escudero tuvo un inconveniente que le provocó asco y la motivó a contar una intimidad que nadie esperaba.

Silvina Escudero sufrió por un chorizo y tuvo una dura crisis: "No me gusta"

La bailarina y mediática Silvina Escudero es parte del nuevo reality show Pasaplatos (El Trece), que tiene a un grupo de famosos compitiendo en diversas pruebas gastronómicas. Y en el marco de la competencia debió hacer una famosa preparación que incluyó chorizo, alimento que le provocó un fuerte rechazo y abrió un dilema entre los jueces que evaluaron el plato.

Todo empezó cuando se dieron las indicaciones del desafío del día: hacer una clásica tortilla de papas con chorizo, preparación que aman comer los argentinos. Excepto Silvina Escudero, que es vegetariana desde hace algunos años y el hecho de tener que manipular un chorizo la hizo entrar en conflicto. "No me gusta tocar la carne. Yo soy vegetariana. Esto para mí es un montón", deslizó mientras luchaba con el embutido.

"A mi marido le he cocinado una milanesa, con un montón de amor. En seis años, una vez. En mi casa yo no cocino, cocina mi marido", agregó mientras se ponía un par de guantes para tocar el chorizo y empezar a cortarlo, dado que en la receta original debe ir mezclado con las papas, la cebolla y el huevo batido. Pero Silvina hizo caso omiso a la forma de preparar una clásica tortilla y eso le valió una reprimenda de Pablo Massey, uno de los jurados, que hizo una dura crítica al lugar que ocupó el chorizo en el plato de la mediática.

Implacable, el jurado le preguntó: "Antes igual de entregarte el delantal, quiero saber por qué el chorizo estaba arriba y no adentro". Defendiendo su tortilla, Silvina explicó las razones que la llevaron a no poner el chorizo adentro de la mezcla: "Soy vegetariana y, si vos querés comer sin chorizo, tenés la opción y si no, podés cortar las porciones y en todas vas a tener chorizo". Más tarde, la mediática reveló en diálogo con "El Pollo" Álvarez que al ser vegetariana, "no me animaba a tocar el chorizo".

El doloroso adiós de Silvina Escudero: "Es muy triste"

Luego de su casamiento a fines de agosto de 2022, Silvina Escudero tuvo una buena racha en su vida personal y labora. Sin embargo, el imprevisto que fue la muerte de su mascota la descolocó por completo.

"Durante 16 años y medio fue 'hermana, hija, sobrina, nieta y otros parentescos' para nuestra familia. Gracias por tantos ronroneos, por aceptar a cada animal que rescatamos y adoptamos en todos estos años, por ser tan dulce y cariñosa. Hoy nos toca despedirte, es muy triste, pero sé que fuiste muy amada y muy feliz", expresó Silvina sobre su gata Matilda. El posteo tuvo infinidad de reacciones de sus casi dos millones de seguidores.

"Solo te pido que desde donde estés, le mandes muchos ronroneos a mamá porque los va a necesitar. Estaban juntas todo el día. Mati, acá se te va a extrañar mucho. Gracias por haber sido mi familia. Te amamos", concluyó la actriz y bailarina. Entre otros comentarios, estuvo el de, por ejemplo, Gabriel Schultz, compañero que tuvo en el programa conducido por Jey Mammón.