El mal momento de salud de Dalma Maradona: "Bajé 18 kilos"

Dalma Maradona reveló los problemas de salud que vivió tras su segundo embarazo.

Dalma Maradona habló en profundidad sobre las dificultades que tuvo tras su segundo parto. A diferencia del nacimiento de su primera beba, Azul, la llegada de la segunda, Roma, le trajo severos problemas de salud.

La actriz habilitó un juego de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram y respondió varias dudas de sus seguidores en relación a su vida personal. Una seguidora le consultó sobre su experiencia con la maternidad, a lo que Dalma respondió con total sinceridad que su segundo parto fue muy complejo.

“¿Cómo es la maternidad de a dos?”, le preguntó una usuaria. Dalma respondió que a pesar de su situación de privilegios, no podía negar que la maternidad le destrozó su salud. “¡Sería injusto decir que es difícil con todas las comodidades y facilidades que tengo! Pero en cuanto a lo que le pasa a una, la segunda cesárea me dejó mal, muy anémica", contó Dalma.

Historia subida por Dalma Maradona a su Instagram.

"Recuperar la anemia fue jodido. Es un proceso lento, y con una nena de 3 años que demanda mucho y una beba recién nacida que toma teta a libre demanda... Bajé 18 kilos y no tenía fuerza para nada”, recordó la actriz. Y confesó que su madre fue muy importante en ese proceso: “No hubiera sido posible sin mi equipo del amor 24/7; mi marido y mi mamá, Claudia Villafañe”, cerró.

La experiencia de Dalma Maradona con la anemia tras su segundo parto

Meses atrás, Dalma Maradona había contado su experiencia con la anemia para informar a otras mujeres que están pasando por la misma situación. "Con ojeras y esta budita que asoma por ahí, les cuento que hoy cumple una semana de vida mi segunda hija y una semana de vida para esta familia que crece", comenzó Dalma.

"Por una situación ajena a mí, me vi en la necesidad de contar un hecho que me sucedió justo antes que me dieran el alta. Por suerte ya me estoy ocupando y solo lo cuento por si a alguien le sirve mi experiencia", siguió la hija de Maradona.

Y explicó que los médicos le descubrieron "una anemia muy severa" justo antes de darle el alta, por lo que tuvieron que hacerle una transfusión de sangre. "Yo no quería saber nada de quedarme porque en casa me esperaba Roma, pero obviamente no fue opcional (porque después me di cuenta que no me podía levantar por mis medios de una silla), así que aprovecho para agradecer a todos los médicos de Los Arcos", cerró la mediática.