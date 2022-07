El mal momento de Peter Lanzani cuando era un chico Cris Morena: "Estaba abrumado"

El ex-Teen Angel se expresó sobre los momentos álgidos de exposición que vivió en su adolescencia. "Peter" Lanzani reflexionó sobre su vínculo con la actuación.

"Peter" Lanzani se pronunció sobre algunos problemas que atravesó cuando formaba parte del staff de Cris Morena en sus novelas infanto-juveniles. El actor de El Reino dejó en claro que llegó a pensar en dejar la compañía de la empresaria y retirarse de la actuación.

"El segundo año de Casi Ángeles estaba un poco abrumado y lo quería dejar porque tenía más ganas de estar con mis amigos, y encima estaba en quinto año de colegio, y se cruzaron un montón de cuestiones", comenzó su descargo al respecto lanzani en diálogo con la periodista Tatiana Schapiro en Infobae. Y agregó: "Pero a partir de ese año empecé a encontrar un oficio, y en el encontrar el oficio empecé a tirar un poco más a ver qué había, y a medida que iba tirando iba encontrando un montón de cosas. Y la cuerda era infinita".

El actor se pronunció sobre el ambiente que se vivía en las producciones de Cris Morena y soltó: "Lo disfrutaba muchísimo, la pasaba increíble; digo, teníamos un grupazo. Es el día de hoy que seguimos unidos y nos seguimos encontrando, conversando o apoyando en lo que hacemos. Pero también tenía 16, 17 años, no tenía idea de nada".

"Mis padres son mi cable a tierra. Siempre me acompañaron, me aconsejaron y somos muy perfil bajo. Digo, no nos interesa ni mostrar ni nada. O sea, nos mantenemos ahí, tranquilos", concluyó el actor sobre cómo hizo para no perder la cordura en aquellos momentos de auge de exposición.

El análisis de "Peter" Lanzani sobre la realidad social del país

"Nos está faltando también ser amables con nosotros. Entonces, es muy difícil también ser amable con el otro. Nos está faltando querernos un poco más. Las realidades que estamos viviendo como país, como sociedad", soltó el actor. Y añadió: "La pandemia que nos acaba de pasar por encima y no nos damos cuenta de la que vivimos, y quizás nos vamos a dar cuenta de acá a dos años. Creo que estamos muy dispersos, muy peleados y nos cuesta empatizar".