El mal momento de Mariana Brey con Hasbulla: "No me podía acercar"

Mariana Brey reveló cómo fue el encuentro que tuvo con Hasbulla en su visita a Argenzuela.

Mariana Brey reveló que vivió un momento muy incómodo durante la visita de Hasbulla Magomédov a Argenzuela, el programa del que es panelista en C5N. "No lo permite, no me podía acercar a él", contó la periodista sobre el intercambio que vivió con el influencer ruso el lunes pasado.

Hasbulla Magomédov fue sin dudas una de las figuras de la semana en Argentina. Es que el singular influencer ruso llegó al país para presentarse en un Gran Rex colmado y también visitó algunos programas de radio y televisión, como Perros de la calle (Urbana Play) y Argenzuela (C5N).

Precisamente en este último se vivió un momento bastante incómodo durante la visita de Hasbulla, según contó Mariana Brey en Socios del espectáculo (El Trece). Tras definirlo como "muy tímido" y serio, la panelista reveló la tensa situación que se vivió en el estudio: "Yo por ser mujer, como su religión no lo permite, no me podía acercar a él. Ninguna mujer podía acercarse".

En ese sentido también explicó que tampoco podía fotografiarse con el influencer ruso, ni siquiera desde lejos. "En un momento quise sacarme una selfie de lejos y no me dejó. No pueden aparecer fotos de mujeres con él", agregó Brey en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Ante la consulta de Karina Iavícoli de si Hasbulla da miedo, la panelista de Argenzuela: "Tiene algo, lo que yo interprete y lo que pude ver, es que es una persona que mantiene distancia y necesita cierta seguridad". "Me cayó bien, pero no pude interactuar. Imaginate que en un momento quise llevarle un mate y les agarró un ataque a todos, '¡No! Mujeres no', me decían. Como si estuviera haciendo algo mal. Vas como aprendiendo", concluyó Mariana Brey su relato sobre su encuentro con Hasbulla.

Una figura de El Marginal disparó con todo contra Hasbulla

Mientras el periodista Juan Etchegoyen realizaba su sección Mitre Live por Instagram, la producción le advirtió que Buley quería contactase para hablar sobre este tema. "Estoy indignado con este influencer ruso después de un video que vi donde él le pega en la jeta a un muchacho con una hamburguesa ¿Cómo no me voy a enojar con esta persona que juega con la comida?", lanzó.

El actor de 28 años que interpretó a Pedrito Pedraza en El Marginal siguió con su descargo y dijo: "No entiendo qué hace este pibe acá en Argentina". Al mismo tiempo, dijo que en su día a día le piden muchas fotos y, comparándolo con su enanismo, no le gustó que Hasbulla se deje hacer upa para esa ocasión: "Tiene 20 años, gente".

En ese momento fue cuando Etchegoyen le preguntó cómo definiría el fenómeno del influencer ruso, que causó revuelo en Argentina a tal punto de que colmó el Teatro Gran Rex, en un evento que fue encabezado por los humoristas Luquitas Rodríguez y Roberto Galati. "Es un violento, si yo iría a verlo lo cagaría bien a piñas de una, voy y lo cago a palos. Le enseñaría los modales y cómo se debe ser con la gente", señaló de manera contundente.

"¿En serio me estás diciendo?", preguntó sorprendido el periodista de espectáculos de Radio Mitre. "Me parece que tiene una personalidad violenta, muy violento es. No me vengas con esa pelotudez de traer alguien Argentina que no lo conocemos", opinó. En última instancia, se encargó de explicar que no tiene envidia de Hasbulla.

"No es envidia muchachos, es indignación, con la comida no se juega. Ese pibe nació en cuna de oro, yo pasé todo, frio y hambre, no sabe lo que es levantarse a las seis de la mañana, yo me tuve que romper el culo para tener lo que tengo", sostuvo. Y concluyó: "Me partió el alma cuando vi ese video. Volvé a tu país hermano, volvé a tu país".