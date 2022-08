El mal momento de Luis Ventura con su hijo de 8 años: "Tuvo una crisis"

El conductor brindó una entrevista a corazón abierto y explicó el angustiante momento que atravesó con su pequeño hijo.

Luis Ventura abrió su corazón y contó el mal momento que vivió con su hijo luego de llevarlo al neurólogo de urgencia. Hace ya varias semanas que el periodista decidió hablar a fondo de Antonio, el niño de 8 años que todavía no habla debido a una condición neurológica. Pero esta vez decidió hacer un fuerte descargo en vivo.

El pasado martes 23 de agosto, el panelista de A la Tarde, tuvo que llevar de urgencia a su hijo al médico y cuando salió del hospital, se encontró con que su auto no estaba en el lugar en que lo había dejado. "Antonito tuvo una crisis y lo llevo al neurólogo. La consulta estaba programada para cuarenta minutos y la consulta duró dos horas", explicó Ventura al aire en el programa de América TV.

"Estacioné el auto en una zona donde teóricamente se podía y cuando salgo después de dos horas me encuentro con que en el lugar de mi auto, había otro y delante de ese había 25 coches hasta la esquina. Solo llevaron al mío", puntualizó Ventura enojado. Además, añadió: "Yo siempre digo que las excusas no se televisan. He recibido disculpas, que las acepto, contemplo toda la explicación".

Ya entrando en detalles, Luis Ventura hizo un fuerte descargo sobre el estado en el que encontró el auto y aclaró que su hijo no estaba arriba del mismo, sino que dentro del consultorio cuando se dio la situación. "Me lo rayaron, como tiene caja automática, me lo desprogramaron, se trabó el freno de mano, tuve que llamar gente. Desde el mediodía hasta que pude encontrar mi auto 12 horas después, yo no supe si me lo habían robado, si me lo llevó la grúa", contó enojado y angustiado.

Por último, Ventura llamó a la reflexión sobre el lugar que se le da a las personas con discapacidad en la sociedad. "Pero hay cosas que son indelegables y son de cada persona, pero ver un hijo que tiene una situación de discapacidad vos lo estás llevando al médico, y en medio de toda esa historia te encontrás con gente que realmente no piensa en los otros. Eso fue lo que sentí", sentenció.

Desgarrador descargo de Luis Ventura sobre la salud de su hijo: "Trato de ayudarlo"

Luis Ventura dio a conocer el problema de salud que enfrenta su hijo menor, Antonio, y contó cómo vive él esta realidad. El periodista de América TV reflexionó sobre la felicidad de ser padre a una edad madura y relató qué diferencias nota en la crianza de su tercer hijo.

"La relación que tenemos es fantástica. Otra cosa. Diferente. Es algo que no había vivido. Me tuve que reinventar y vivir situaciones que nunca había imaginado que existían", comenzó su descargo Ventura en diálogo con Flor Peña en su ciclo, La Puta Ama, en alusión a su hijo de 8 años de edad.

El conductor de Secretos Verdaderos tiene dos hijos mayores de 35 y 30 años, producto de su relación con su exesposa Estelita Ventura. "Es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antonito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente", agregó el comunicador.

Luis contó que su hijo menor sufre hiperkinesia, un trastorno neurológico complicado de llevar. "Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa. Descubrí un mundo como el de la neurología que tiene una importancia y relevancia de la que no tomamos dimensión", soltó el periodista al respecto. "El resto de mis hijos lo conocen, pero no tienen trato ni relación. La vida se encargará de acomodar las cosas. O a lo mejor no. Lo que aprendí es que hay mucha gente matándose por un mango, por estar un escalón más arriba y que no tienen noción de la salud", concluyó su descargo el expanelista de Intrusos.