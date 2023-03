El mal momento de Ariel Rodríguez Palacios en vivo: "Fatal"

El conductor se sinceró el aire de su programa y reveló que atravesó un complicado momento que afectó su rutina.

Pese a que muchos famosos eligen separar su vida personal de la laboral, Ariel Rodríguez Palacios no pudo disimular su malestar en una de las últimas emisiones de su programa. Preocupados por la cara de cansancio y la actitud inusual del conductor, sus compañeros le consultaron y el cocinero reveló el mal momento que atravesó.

En la emisión de este lunes 1 de marzo de Ariel en su Salsa, ciclo gastronómico que conduce por la pantalla de Telefe, Rodríguez Palacios arrancó el programa de forma poco habitual y sus compañeros notaron de inmediato. En este marco, el conductor reveló que había tenido una muy mala noche y contó los motivos.

"¿Vos dormiste bien?", le consultó Mica Viciconte preocupada y el cocinero replicó: "No, dormí muy mal. Descansé poco, fue una madrugada fatal". En este marco, añadió: "Lo que puedo decir es que dormí poco porque empecé a repasar las recetas, soñé con las croquetas que iba a preparar hoy y me vinieron pesadillas".

Además, adelantó que las culpables de su malestar fueron las croquetas que preparó en esa misma edición y les advirtió a los televidentes de la pesadez del platillo. "Las comí anoche y eran ricas pero me dieron pesadez y me fui a dormir con la panza llena. Eso me provocó pesadillas", confesó.

Por último, Palacios aseguró que ya se sentía bien de salud, pero recomendaba comer las croquetas de camarones al mediodía y no a la noche para ayudar a la digestión. "Son grandecitas y me comí como seis o siete. Por eso dormí pesado", finalizó.

Ariel Rodríguez Palacios dejó pagando a Ricardo Montaner y se pudrió todo

Ricardo Montaner fue el protagonista de uno de los cruces menos pensados de la farándula con el chef Ariel Rodríguez Palacios, conductor del magazine gastronómico Ariel en su salsa (Telefe). "No sabía ni quien era Montaner", sentenciaron ante la filtración del conflicto entre las figuras.

Al parecer, para el cumpleaños número 65 del cantante de hits como Cachita y Bésame, que fue el pasado 8 de septiembre de 2022, había deseos del propio Montaner de contratar a Rodríguez Palacios para encargarse del catering y el menú de su festejo, pero todo terminó mal. Meses atrás, la periodista Fernanda Iglesias (LAM) reveló la durísima respuesta que le dio el chef al artista ante la propuesta laboral: "Él le dijo 'no hago eso'".

"No sabía ni quién era Montaner. Él no conoce a nadie de la farándula, vive en su mundo, es millonario y tiene una escuela de cocina", precisó Iglesias ahondando en el conflicto que también fue denunciado por maltrato a Mica Viciconte, una de sus compañeras en el programa de Telefe.