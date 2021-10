El llanto desconsolado de una participante de Bake Off: "No lo puedo creer"

Silvina Santarelli, participante de Bake Off Argentina, fue eliminada de la competencia por un gran error.

Bake Off Argentina enfrentó a sus participantes a un nuevo desafío. Todos los domingos, el jurado decide qué participante será eliminado, lo cual ocurre después de que un concursante comete varios errores en diferentes instancias del programa. Silvina Santarelli, contadora y ama de casa de 41 años, no pudo evitar largarse a llorar cuando tuvo que presentar su torta. Finalmente, fue eliminada de la competencia.

Al despedirse, les dio las gracias a todos: "Estoy muy agradecida. Soy muy sensible y lloro pero estoy muy contenta por esta experiencia". "Es un placer haberte conocido", le dijo Damián Betular, mientras otros miembros del jurado le destacaron lo delicada y comprometida que es para trabajar.

Cuando pasó al frente, Silvina le explicó al jurado que había tenido que ponerle un palito a la torta para que se sostenga, ya que su mala elección de ingredientes hizo que se desmoronara toda. Mientras le daban la devolución, rompió en lágrimas por lo muy frustrada que estaba.

“La verdad es que no lo puedo creer. Estoy enojada conmigo misma porque es la primera vez que me sale tan mal una torta, y justo hoy, domingo. Cometí muchos errores. El principal es la mala elección de la crema. Después, las masas no las pude armar bien y tuve que ponerle un palo porque se venía toda abajo y hay cremas que humedecen las masas”, explicó Silvina.

Betular le marcó que su error estuvo en haber elegido una masa de manteca de maní, ya que no son tan firmes. “Todo mal hoy. Fue un día de terrores”, dijo Silvina antes de ponerse a llorar, mientras intentaba ocultar su angustia respirando hondo. “Tranquila, Sil. Tomate un vasito con agua”, le dijo Damián, mientras le explicaba que las cremas también fueron una mala elección porque no le dieron estructura a la torta.

“Me da mucha pena porque era un lindo trabajo”, le dijo el chef, mientras ella asentía diciendo “un desastre”. “Creo que lo bueno es tu reconocimiento de las malas elecciones y qué te fue sucediendo para no lograr esta torre, que está rica en sabores pero que no está lograda”, agregó Dolli Irigoyen. “Me voy a mi estación muy preocupada porque no hay torre, no hay consigna y hoy es domingo”, cerró Silvina.

El desafío inigualable de este domingo en Bake Off Argentina

En este nuevo desafío, los participantes de Bake Off tuvieron que hacer una torta de tres niveles de galletas, es decir, una especie de torre de galletitas. La condición fue que, al menos, tuviera 15 galletas y que midiera, como mínimo, 30 centímetros de altura. “Si no llega a los 30 centímetros, la consigna no está cumplida y el jurado puede tomar la decisión que quiera, aunque la torta esté perfecta de sabores”, les advirtió Paula Chaves, la conductora del reality.

“Tuvimos una semana bastante tormentosa. Hoy tenemos por delante el desafío inigualable, el más importante de la semana. Van a tener que demostrar todo su arte para amasar, moldear y hornear”, explicó Paula. “Jurado, ¿cuáles son sus galletitas preferidas?”, les preguntó a sus compañeros. Mientras Betular respondió que sus preferidas son las de limón, Pamela Villar expresó su devoción por las de chocolate con frutos secos y Dolli Irigoyen por las de avena con pasas y nueces.