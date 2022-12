El llanto desconsolado de Romina y Julieta tras una sorpresa de Gran Hermano

Romina Uhrig y Julieta Poggio se largaron a llorar tras recibir la sorpresa menos pensada en Gran Hermano.

Julieta Poggio y Romina Uhrig rompieron en llanto en Gran Hermano (Telefe) al recibir un regalo por parte de la producción. Ambas participantes, cada una con su historia de vida, se quebraron al recibir esta sorpresa tan especial, a pocos días de Navidad y Año Nuevo.

Resulta que, días atrás, Romina y Julieta le habían pedido a Gran Hermano la posibilidad de recibir un video de sus familiares saludándolos, ya que estaban muy tristes hablando sobre lo mucho que extrañaban a sus seres queridos. Aunque parecía algo imposible, ya que la regla principal del reality es mantener a los participantes aislados del afuera, la producción les concedió el deseo, considerando que son sus primeras fiestas de fin de año lejos de sus familias.

"Ojalá que nos muestren a nuestras familias. Te juro que me haría re bien", había dicho la exdiputada. "Ay, un videíto de mi novio...", pidió Julieta. "Cómo necesito abrazarlos... Qué difícil es hacer esto", reconoció Romina mientras lloraba. Al día siguiente, Gran Hermano decidió enviarles videos sorpresa de sus seres queridos.

Cuando Romina vio a sus hijas saludándola en el clip, se largó a llorar desconsoladamente de la emoción, especialmente porque en aquel video vio a su hija de 1 año hablando por primera vez. "Hola mami, espero que la estés pasando bien y que pases unas excelentes fiestas. Te amo y te extraño", le dijo su hija mayor. Acto seguido, apareció la más pequeña de todas diciendo sus primeras palabras: "Mamá". Inmediatamente, Romina rompió en llanto. "Gracias, gracias, gracias. Estoy feliz, lo necesitaba. La gorda, ¡cómo habla!", dijo la exdiputada, entre lágrimas.

El llanto de Julieta Poggio por el video que recibió en Gran Hermano

Por su parte, Julieta Poggio recibió un video de su mamá y su novio que también la hizo emocionarse. "Hola mi amor, qué suerte que nos dejan hacerte este video. Quería decirte que somos muchos los que te extrañamos, es nuestra primera Navidad sin vos. Estoy muy, muy orgullosa de vos y te extraño infinitamente, hija", le dijo su mamá.

En la escena siguiente, apareció su novio, quien hasta el día de hoy sigue esperándola con ansias. "Hola, mi amorcito. Quería desearte una muy feliz Navidad. Te amo con todo mi corazón, te extraño, extraño cada beso, cada abrazo, cada charla con vos, todas nuestras salidas juntos, dormir juntos... Acá afuera te estoy esperando, te estoy bancando, te estoy amando. Te estoy extrañando un montón, pero espero a verte hasta que salgas ganadora. Te amo con todo mi corazón", le dijo el joven.

Poggio tampoco pudo ocultar su emoción y le agradeció a la producción por aquella posibilidad. "Ay, no, me encantó, gracias. Feliz cumple a mi mamá, que es la mejor mamá del mundo. Te extraño un montón, mami, ojalá la pases hermoso. Y a mi novio también, gracias mi amor, qué hermosas palabras, sinceramente necesitaba escucharlas para que me de fuerzas. Verlo fue hermoso, muchas gracias, a mis hermanas también", cerró la modelo.