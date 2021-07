El llanto desconsolado de Marcela Tauro ante la salida de Alejandro Fantino de América TV

El conductor Alejandro Fantino se despidió hoy de su ciclo Fantino a la tarde y, con sus palabras, emocionó a Marcela Tauro, su compañera.

Alejandro Fantino se despidió hoy de su programa, Fantino a la tarde, ciclo que comenzó en plena pandemia del COVID-19 y que seguirá al aire con la conducción de Karina Mazzocco. Su despedida generó una reacción emotiva en Marcela Tauro, quien se quebró en un llanto desconsolado.

"Voy a contarles lo que pasó, porque me gusta contar lo que pasa. Para mi es difícil despedirme de un programa porque gracias a Dios históricamente los programa que he tenido han durado mucho tiempo. Me pasó con Mar del Fondo, Animales Sueltos, El show del fútbol, y cuando yo dejo Animales Sueltos iba a ir a trabajar al prime time de esta señal. Después pasó lo que pasó, se vino lo de la pandemia del COVID, el prime time no se dio, gracias a Dios porque las cosas se dan para bien", dijo hoy en su último programa en las tardes de América TV.

Y agregó hasta emocionar a Marcela Tauro, su compañera: "Me reencontré con Jotax que es mi casa, gran parte de lo que tengo tanto en felicidad y material se lo debo a Jotax y a América, a los dos. Me hicieron un huequito y se jugaron por mí, por supuesto que el canal también, me abrieron la posibilidad de trabajar a la tarde, no había ni estudio porque estaba la televisión muy complicada, estaba muy difícil, armamos este programa, se fue armando de a poco, se sumaron verdaderas bestias de América, ya ustedes la ven y los ven, Marcela Tauro nos dio el último gran envión para bien, es una de las mujeres y periodistas más queridas de la Argentina, la gente la ama, tiene una conexión especial con la audiencia. Ni hablar de Luisito Ventura, todos".

"Este programa creció, estamos para quedarnos a vivir, podríamos quedarnos años, estamos felices y muy bien producidos, hasta que se abre la puerta con la partida de Fabián Doman de ir al prime time e Intratables. El prime time para nosotros es correr en Mónaco en Fórmula 1. Imagínense si te dicen prime time e Intratables. Es un programa que siempre quise hacer. Vuela ese programa, es una máquina", enfatizó.

Y finalizó: "Confían en mí Liliana Parodi, Daniel Vila, ya lo tengo que decir pero Daniel es mi amigo, se podrá retirar y se podrá ir a poner tres bodegas en Madagascar y yo voy a seguir comiendo con él que es mi amigo. Me coincide todo. Y me voy a hacer Intratables a partir del lunes. Ojalá que esté bueno, creo que sí, en mi cabeza está conducir. Que todos jueguen y la rompan. Si a ellos les va bien a mi también".