El llanto desconsolado de Gino al despedirse de Bake Off: "No puedo hablar"

Gino fue eliminado de Bake Off y tuvo un emotivo momento con Dolli Irigoyen, entre lágrimas y abrazos.

Bake Off Argentina se despidió de Gino, uno de los participantes, en este domingo de eliminaciones. Desde hace varios desafíos, venía cometiendo errores y el jurado le había advirtido que si no se concentraba más, iba a quedarse afuera de la carpa. El nombre de Gino se convertió en tendencia en Twitter y todos los internautas lo predijeron: era bastante evidente que iba a ser eliminado de la competencia.

El desafío del día fue hacer una torta piñata que, al romperse, mostrara golosinas en su interior. “Esta torta deberá tener, como mínimo, una masa, dos rellenos y al menos tres tipos de sorpresas distintas”, explicó Paula Chaves, la conductora del reality. Las paredes de la piñata tenían que estar hechas con una cobertura de chocolate y en un grosor muy específico, para que quede lo suficientemente sólida como para poder golpearse con un palo de amasar.

Damián Betular, jurado de Bake Off, notó que Gino no estaba del todo concentrado y le dijo: “Gino, venías re bien. No me hagas drama. ¿Te querés quedar? Bueno, ponete a armar la torta entonces”. Al final del programa, Paula, Facundo y él fueron llamados al frente y uno de los tres iba a ser eliminado.

"Me dicen que me quedo y eso significa que se va Gino y ahí me quiebro", dijo Paula. "Lo voy a extrañar un montón a Gino", agregó, mientras lloraba y abrazaba a su compañero. "Nos has divertido, nos has enojado, fue muy divertido conocer esa alegría y esa pasión por la pastelería", le dijo Paula. "Es hermoso estar acá, se aprende un montón. No puedo hablar", dijo Gino mientras intentaba contener el llanto.

El momento en el que se quebró fue cuando le dijo a Dolli Irigoyen que la admiraba desde que era chiquito, cuando la veía por la tele, y que le hacía acordar a su abuela. "Para mí, tenerte acá en frente es como tocar el cielo con las manos. Te admiro desde hace años, Dolli. Te miro desde chiquito". "Me encantó conocerte, emociona que me hables así. Nos vamos a seguir viendo", le contestó la cocinera.

“Se me quemó el chocolate, las lajas quedaron torcidas… creo que ni el sabor me puede salvar. Veo mi torta y no es una torta de Bake Off”, dijo Gino cuando pasó a presentar su torta. “Bueno, Gino. Los sabores de chocolate y mandarina me gustan, el resto no. La piñata está muy desprolija, la terminación de la torta también. Hoy no veo una torta piñata como debería ser”, le dijo Pamela Villar.

“Arrancás muy bien siempre, pero siempre sobre el final hay un descontrol y acá está el resultado. Te faltó tiempo para la prolijidad y las terminaciones”, le dijo Dolli. “El quiebre es abrupto, no lo puedo explicar yo, pero hay algo que te bloquea, aunque sea una tontería”, observó Betular. Cuando le preguntaron qué le había pasado, Gino dijo que había tenido una semana muy complicada, porque había dado todo de sí mismo y sentía que ya no tenía más para dar.

