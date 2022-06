El llanto de Melody Luz en El Hotel de los Famosos que conmovió a Alex Caniggia

Melody Luz se quebró en llanto en El Hotel de los Famosos (El Trece) al ser nominada como una de las posibles eliminadas del reality. Si bien la bailarina tiene muchas ganas de ganar el certamen, el motivo principal de su llanto fue que, si eso llegara a ocurrir, tendría que despedirse de Alex Caniggia, con quien comenzó una relación desde que entró al programa.

Melody y Alex se muestran juntos absolutamente todos los días. Pasaron muchos momentos juntos dentro del certamen y se lo ve cada vez más inseparables. Es por esto que Melody no pudo evitar largar lágrimas frente a las cámaras cuando los dos conductores, "Pampita" y "El Chino" Leunis, la nominaron para ir a la H, la competencia en la que se enfrentan los que pierden un juego.

“Tenía una leve esperanza de que eso no suceda, pero a la vez también tenía un presentimiento de que esta vez me tocaba ir a mí a la H”, confesó Melody después de que los conductores dijeran su nombre en voz alta. Acto seguido, reveló el verdadero motivo de su angustia: “Un poco lo esperaba. No me quiero ir para no extrañarlo a Alex, pero voy a dar todo de mí para hacer lo mejor que pueda”.

Leunis intentó subirle el ánimo y le aconsejó que use ese miedo a separarse de Caniggia como un impulso para mejorar su desempeño en la competencia. "Tal vez es un estímulo más el hecho de que Alex esté adentro del hotel para que vos pongas más fuerza y que el afuera no tire tanto como el adentro", le dijo el conductor, a lo que la influencer contestó: "Sí. Creo que si no fuese por él, no digo que ya me hubiese rendido, pero tendría una razón menos para que este lugar me ate".

El romántico gesto de Alex Caniggia para el cumpleaños de Melody Luz

En uno de los episodios anteriores, Melody cumplió años y Caniggia la sorprendió con algo que nunca había hecho antes: escribirle una carta de amor. "Soy cero romántico pero bueno, lo voy a hacer porque la amo", señaló el influencer.

Y procedió a escribirle una carta que decía: "Feliz cumple amore mío, te deseo lo mejor para este día tan especial y para el resto de tu vida. Desde el primer día que me invitaste a la suite sentí algo único y especial, me cautivaste y me enamoraste. Lo que más quiero es que este día sea el primero cumpleaños de muchos más que festejemos juntos. Te amo".