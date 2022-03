El llanto de Carolina Amoroso con Nelson Castro en El Trece: "No podía"

Carolina Amoroso no pudo contener las lágrimas al hablar con Nelson Castro sobre la guerra en Ucrania. El fuerte y doloroso testimonio de la periodista de TN en El Trece.

Carolina Amoroso cubrió durante 18 días la guerra entre Rusia y Ucrania para TN y El Trece. Sin embargo, y de manera sorpresiva, las autoridades del Grupo Clarín decidieron enviarla de regreso a la Argentina para poner en su lugar a Nelson Castro. Curiosamente, en las últimas horas, la periodista dialogó con su colega en Telenoche y se largó a llorar en plena transmisión.

Con la presencia de los conductores, Diego Leuco y Luciana Geuna, Amoroso dijo presente en el estudio para compartir su difícil experiencia. En principio, la presentadora tomó la palabra y realizó una introducción: "Está Nelson desde allá (Ucrania). Nelson, Carolina Amoroso está sentada con nosotros acá. Vos seguís ahí, Caro volvió de la guerra, con todo lo que intuyo... que debe tener de dolor, de trauma post guerra...". "¿Qué consejo le darías desde allá a ella?", le consultó.

Nelson Castro saludó amablemente y le dedicó unas palabras a la reportera: "Primero, saludarla con todo afecto. Segundo felicitarla por el gran trabajo extraordinario que hizo. Y tercero, se lo decía en las conversaciones que tuvimos, darle tiempo al sedimento de todas estas experiencias que ha vivido porque le van a cambiar la vida. No solamente profesionalmente. Ha hecho un trabajo con un gran coraje. Marcó una vara altísima para la exigencia de nuestro posterior trabajo. No sólo lo hago desde la valoración de su gran trabajo sino también por el cariño que tengo por ella".

Nelson Castro reemplazó a Carolina Amoroso en la cobertura de TN y El Trece en Ucrania.

Luego del comentario del experimentado periodista, Carolina resaltó: "Inmenso el trabajo de Nelson Castro. Con todo lo que está pasando en el trabajo, la valentía de todos los compañeros...". En dicho instante, Geuna se acercó y la contuvo. Y más tarde continuó: "Hay que entender que trabajamos con ángeles, que entienden el territorio, la cultura y nos ayudan a trabajar con respeto. En este tipo de cobertura se pone a prueba el tipo de personas que somos. Inmenso el trabajo que está haciendo Nelson...".

Asimismo, Amoroso dejó en claro que jamás había vivido una situación similar: "A mí me tocaron coberturas que me marcaron demasiado, como el tema de Venezuela, la caída de Evo Morales en Bolivia. Fueron momentos de mucha convulsión, pero esto es... se lo decía a Osvaldo Bazán, la bofetada te deja seca, pero a la vez estoy agradecida... te transforma de todas las formas posible". Finalmente, señaló que le costaba mucho pasar la noche en Ucrania: "No me podía dormir, hice de mi casa mi trinchera y me costó mucho salir". En tanto, aseguró que no puede superar dicha experiencia: "Ver ese caudal de sufrimiento humano es algo que se queda con vos para siempre. Hay una parte tuya que se muere ahí y nace otra".

Por qué TN obligó a Carolina Amoroso a volver de su viaje a Ucrania

Según informó la periodista Karina Mazzocco en A la Tarde, (El Trece) no estaría conforme con el trabajo de Carolina Amoroso y por eso quieren que vuelva a Argentina. “Tuvo cierto temor, pero desde la producción le exigían ver la guerra. Decían que mostraba mucho hotel”, reveló. Según esta versión, la periodista se enojó mucho con esta situación y les dijo a las autoridades de TN que “si se volvía ella, se volvían todos”.

Más tarde, Amoroso conversó con PrimiciasYa y explicó: “Estuve 18 días cubriendo y es bastante en este contexto. Vino un maestro al que quiero que es Nelson Castro. O sea, esta semana regreso a la Argentina”. Además, dejó en claro que no quería contar nada más para evitar problemas. “No quisiera hablar mucho más por preservarme. De verdad, ha sido una experiencia fuerte para mí. Gracias por respetarlo”, cerró.