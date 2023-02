El lado político de Agustín Guardis: se filtró un video en el que explica cómo votar en las elecciones

Se viralizó un viejo video del participante de Gran Hermano en el que expresa su posición política de cara a las elecciones.

Sin lugar a dudas, uno de los participantes de Gran Hermano que más repercusiones causó entre los seguidores del reality de Telefe fue Agustín Guardis. En los últimos días, quienes siguen minuciosamente al participante en las redes, se encargaron de viralizar un video inédito del último expulsado de la casa en el que habla de política y generó polémica con sus opiniones.

En las imágenes se ve a un Agustín con un look distinto al que presentó en Gran Hermano, con barba incluida, y una vestimenta formal frente a la cámara que registró su análisis político en mayo de 2019. El video fue subido por el canal de YouTube de la Fundación Atlas y se tituló Una guía práctica para votar.

Allí, tras presentarse, asegura que “con la Fundación Atlas le venimos a proporcionar una especie de guía rápida para poder votar en las próximas elecciones y así no volver a incurrir en los errores del pasado”.

Según detalla en el video, “hay que entender que la libertad está por encima de todo y por eso el Gobierno debe ser limitado, por eso la libertad es el motor de la vida pública y la fuerza transformadora de cualquier sociedad. Pero en sociedades como la Argentina, la libertad está sofocada y por lo tanto no hay Estado de Derecho y así todo queda allanado para la miseria y la corrupción”,

“No debemos tenerle miedo en las próximas elecciones a votar a algún partido o ideas diferentes, y es nuestra única defensa contra ese mal que nos aqueja. No es verdad que si no fuesen ellos no nos gobernaría nadie más. Nuestro voto es solo nuestro, debemos entonces depositar nuestro voto en las ideas que mejor encajen y que nos puedan servir para que este país funcione de verdad con un Estado coherente, chico y efectivo”, cerró.

Fuerte exabrupto de Agustín Guardis sobre Gran Hermano al aire en Telefe

Agustín Guardis encendió la polémica en medio del stream que hizo junto a Juariu a través de Pluto TV. El exparticipante de Gran Hermano se encontraba observando la nominación de Julieta Poggio, cuando realizó un fuerte comentario que puso nerviosa a la conductora y generó todo tipo de reacciones en los seguidores del reality show de Telefe.

"Un relato de lo que a ella le pareció estas dos personas, está bien, acertado", consideró Agustín sobre lo que había dicho Julieta en el confesionario. "Lo blanquea porque no tiene otro momento para blanquear lo que a ella le parece", contestó Juariu, mientras "Frodo" respondió: "Yo lo hacía todo el tiempo a las cámaras".

Lejos de quedarse callada, la conductora del minuto a minuto de Gran Hermano arremetió contra el reciente eliminado del programa de Telefe: "Bueno, pero ella lo hace en el confesionario". El tenso ida y vuelta continuaba y allí fue cuando Agustín lanzó una picante frase contra el reality show y sus participantes.

"Dos votos tirados a la basura. Señoras y señores, es el Gran Hermano chato que tenemos. Nominaron todos como sabíamos que iban a nominar", sostuvo. "Pero Agustín...", se escuchó decir por parte de Juariu cuando justo se terminó el clip del video de ese momento que se volvió viral en las redes sociales.

La ex de Agustín de Gran Hermano estalló de furia: "Me decepcionaste"

Las últimas declaraciones de Agustín Guardis dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) no fueron del agrado de su exnovia, que se bajó de la "Frodoneta" y explotó contra el exparticipante. "Me decepcionaste", sentenció en una publicación de Twitter contra el exparticipante.

Antes de salir del reality, Agustín se sinceró con sus compañeros, comentó que una antigua pareja le había sido infiel y señaló: "Cuando se pierde la confianza no hay vuelta atrás, a mí me pasó y no pude confiar nunca más en esa persona". Luego de tan profundo comentario, su exnovia Dai Filgueira estalló de bronca y le recriminó en redes sociales: "¿En serio, Agustín? ¿Así que estuviste MESES con alguien que no tenías confianza y no fuiste capaz de decirlo? ¿Y cuando te enteraste de que te ayudé con todo esto e intenté que no te incineren con todo lo que paso en GH, no fuiste capaz de contarme? Me decepcionaste".

El reproche no tardó en generar una ola de comentarios de tuiteros que le contestaron con ironías y lograron provocar un nuevo estallido de Filgueira: "Gente, muchos se olvidan de que hace unas semanas lo dejé de apoyar y que no tengo nada que ver ni en las votaciones ni en dar la cara por él. Yo hablo de GH como todos ustedes. Y cuando tira frases que van dirigidas a mi persona, y hace bastante que me las estoy tragando, uno termina explotando".