El insulto retrógrado de Roberto Piazza a Lali Espósito: "Demagoga"

El diseñador de moda apuntó contra la cantante y actriz por un motivo relacionado a la lucha de género.

Lali Espósito habló sobre por qué elije vivir en Argentina a pesar de la realidad socioeconómica del país y Roberto Piazza la cruzó por haber dicho el término "todes". El modisto atacó a la artista en un comentario de redes que puso en evidencia su falta de empatía.

"Soy una privilegiada en este país. Trabajo de lo que quiero, gano mi plata, puedo ayudar a mi familia y me doy los lujos que a veces da vergüenza te diría, que no porque me lo gano", comenzó su descargo la cantante en diálogo con Infobae. Lali contó que siente que le aporta algo a la gente en el contexto que el país atraviesa, a través de sus canciones y de cada uno de sus proyectos artísticos. "No le llenás la panza a la gente con esto, pero desde mi lugar puedo hacer cosas que te cambian la realidad un ratito y eso es recontra copado", sostuvo.

Espósito concluyó con una reafirmación de su convicción de vivir en Argentina y utilizó el lenguaje de género neutro para referirse a todas las personas de nacionalidad argentina, para no tener que decir "todos y todas". "Tengo quejas, como todes, pero también un montón de cosas de por qué vivo acá", enunció la jurado de La Voz Argentina, lo que provocó la ira de Roberto Piazza.

El comentario de Roberto Piazza contra Lali Espósito

El diseñador de moda comentó un posteo de Facebook donde se vio el video de Lali usando la palabra "todes" y se mostró indignado: "Todes. ¡¿Todes?! Jajajaja, qué pedazo de demagoga hipócrita".

Lali Espósito homenajeará a Moria Casán en su próximo disco

La creadora de hits como Disciplina, N5 y Boomerang contó que su próximo material discográfico contendrá un track dedicado a la icónica diva argentina. "La canción se llama Quiénes son. La llamé, todo, ella ya sabe. Porque samplié -que es agarrar un sonido y usarlo en una canción- la frase 'Quiénes son' de una entrevista en la que le respondió a los que la criticaban", explicó Espósito. Y agregó: "'¡Mi, amor! Un placer, ¡usame! ¡Usame!', me dijo. Así que la canción se llama Quiénes Son y está el sample de Moria diciendo esa frase".