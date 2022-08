El insólito rito de Luisana Lopilato en sus embarazos: "Tradición familiar"

La actriz habló sobre cómo lleva su cuarto embarazo a poco tiempo de dar a luz. Luisana Lopilato ya es madre de Noah, Elías y Vida junto con Michael Bublé.

Luisana Lopilato mostró en su cuenta de Instagram el ritual que hace cuando se acerca el nacimiento de sus hijos. La actriz se mostró rodeada por su esposo e hijos y evidenció tener su panza pintada, a modo de bienvenida a su cuarto retoño.

"Como en cada embarazo, faltando solo dos semanas, transformamos la panza en arte para tener nuestro recuerdito en casa. Amamos y disfrutamos nuestra tradición familiar. Te esperamos bebita", escribió la hermana menor de Darío Lopilato en el pie de foto de su posteo. Y agregó: "¡Muchísimas gracias a mi doula por ayudarme y acompañarme en todo este proceso!".

Lopilato dio a conocer que también una fotógrafa había acudido al evento para tener imágenes de la mejor calidad del momento en que su familia decoraba su panza, que estaba revestida con un material para protegerla.

La actriz es madre de Noah (8), Elías (6) y Vida (4) y aún no se reveló el nombre que llevará su cuarta hija con Michael Bublé, con quien se casó en 2011.

Luisana Lopilato sobre su personaje como Paola Argento en Casados con Hijos

"Me gusta trabajar cada personaje de forma especial. Siempre trabajo con mi coach para poder buscar el tono, intentando probar cosas nuevas. De eso se trata esta vocación, siempre intentar de perseverar, hacer nuevos papeles y probarse, para también poder pasar esa barrera de miedo", comenzó su reflexión al respecto la celebridad en diálogo con Diario Show. Y agregó: "Antes de los 30 años sentía que todavía no estaba madura, cuando recibía un guion y empezaba un proyecto, lo expresaba diferente. Sentía que no escuchaban lo que yo tenía para decir".

Lopilato se refirió al desafío actoral que debió enfrentar tras protagonizar Casados con Hijos en la tira En Terapia, donde tenía que hacer de una paciente oncológica. "Era fuerte, y me costó convencerme de que podía hacerlo porque me veía tan alejada. Lo divertido y lo que te hace crecer es enfrentarse a lo diferente y cambiar de piel", relató la actriz, quien causó sorpresa al revelar que no descarta animarse a producir ficciones en un futuro no lejano.

"Me encantan los desafíos. No es fácil hacer reír a otro, obviamente porque tenemos diferente humor y no nos reímos de diferentes cosas", sobre la versión teatral de Casados con Hijos en la que estará presente el elenco original excepto por Érica Rivas, quien será reemplaza por Jorgelina Aruzzi.