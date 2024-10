Iván Cheang, el "protector" de Fran Fipaj, contó por qué va a las marchas.

El influencer libertario Fran Fijap fue agredido en las inmediaciones del Congreso cuando comenzó a provocar a los manifestantes contra el veto a la ley de financiamiento universitario. El joven fue socorrido por los empleados de local de empanadas y por un misterioso hombre con gorrita, gafas de sol y gas pimienta. Tras la viralización de las imágenes, la persona en cuestión contó detalles de su participación, negó ser un "infiltrado" y se definió como "voluntario".

Su nombre es Iván Matías Cheang y en una entrevista afirmó que formó parte de la Fuerza Aérea y fue expulsado de la escuela de suboficiales de la Policía Federal. "Siempre voy de forma voluntaria, en apoyo a las fuerzas, por si hay algún herido", remarcó el hombre que actualmente está desempleado.

"¿No sos un infiltrado?, le preguntó el conductor de A24, quien lo reconoció por haberlo visto en otras manifestaciones en contra del gobierno de Javier Milei. "No, yo no soy personal policial. Pertenecí a las fuerzas, estuve en la escuela de suboficiales de la Policía Federal Argentina. Me sacaron del curso por unas calumnias e injurias que nunca se pudieron comprobar. Se inventaron cosas y me sacaron del curso faltando tres meses para terminar", respondió Cheang.

Según su relato, pidió la baja de la Fuerza Aérea para ingresar a la escuela de policías. Y como no logró recibirse por la denuncia en su contra, decidió continuar formándose en una empresa de seguridad privada. Además, es alumno del curso de Fotografía aplicada pericial y forense del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y trabaja como seguridad de forma eventual en boliches.

Consultado sobre su "voluntariado" en las marchas, Cheang respondió: "Les digo a los policías que estoy en apoyo por si hay algún herido. Esta vez quedé afuera del dispositivo porque llegué tarde".

"Veo que le están pegando tanto a Fran como a Mati, el repartidor. Los estaban rodeando e iba a terminar la situación", sostuvo sobre su intervención en la manifestación fuera del Congreso tras la aprobación del veto a la ley de financiamiento universitario.

Cheang aseguró que ya conocía a Fipaj por haberlo visto en otras marchas y negó que lo ayudó para que su imagen cobre notoriedad y así conseguir regresar a la escuela de policías. "Yo me considero una persona que está entrenada y capacitada para intervenir en distintas situaciones. Tanto en esta como en otras", sostuvo el oriundo de Quilmes.

Sobre su particular atuendo, explicó: "Estaba con antejos de sol justamente por el sol. Y la gorrita porque me había cortado el pelo. Me irrita mucho cuando me pasan la navaja, entonces me tenía que cubrir un poco".

Finalmente, hablando a cámara, se dirigió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para pedirle una reunión y poder regresar a la escuela de policías. "Yo quiero volver a la fuerza. Quisiera tener la posibilidad de conversar con usted y hablar de la situación que ha pasado", cerró Cheang.

Quién es Fran Fijap, el troll libertario que fue agredido tras provocar a manifestantes en la marcha universitaria

Durante la manifestación frente al Congreso de la Nación, hubo un militante libertario que llegó hasta la marcha universitaria para provocar a todos los que estaban allí en contra del veto de Javier Milei al proyecto de universidades. Al respecto, el militante libertario terminó corriendo tras haber sido echado del lugar y con algunas agresiones. El militante libertario es reconocido Fran Fijap y, entre otras cosas, se dedica a defender al presidente en YouTube.

Fijap es un twittero que tiene un canal de YouTube que, en la descripción, sostiene: "mi nombre es Fran Fijap, en este canal vas a encontrar la mejor información del Liberalismo, de la política argentina y de Javier Milei Presidente, además (en el canal está escrito sin tilde) transmitimos todos los programas donde salga Milei en vivo. Subimos videos todos los días, así que no te pierdas ninguno. También tenemos un nuevo programa llamado Fijap al Palo". Por otro lado, también se supo que estudio periodismo, al igual que Mariano Pérez, en el instituto River Plate.

Vale decir que hace un par de meses, Fijap fue rescatado por la Policía Federal cuando se coló en una marcha del Frente de Izquierda, a tan solo diez días de la asunción de Javier Milei. En aquel entonces, lo escoltaron para que se vaya. Por otro lado, también hay que sumar que este es un "modus operandi" de los trolls de Javier Milei para provocar a los manifestantes y hacer enojar a todos aquellos que están allí. En las últimas marchas, por otro lado, se pudo ver como youtubers mileistas o twitteros cercanos a Javier Milei van a agredir a manifestantes que, en principio, tratan de llevar adelante una marcha pacífica.

Franco Antúnez, que es el verdadero nombre de Fran Fijap, tuvo una agresión en 2023 a Gabriela Radice, periodista de la TV Pública. En aquel entonces, Radice indicó: "Me estaban clavando los codos de las costillas y automáticamente este chico que dice llamarse (Franco) Antunez toma mi micrófono, me lo quita, lo pone en su boca y empeza a decir que era operadora",.