El insólito proyecto de Marcela Kloosterboer, alejada de la TV: qué hará la actriz

Marcela Kloosterboer tendrá un inesperado proyecto en su carrera.

Marcela Kloosterboer es una modelo y actriz que siempre mantuvo su vida privada resguardada y por ese motivo sorprendió su reciente decisión profesional. Se supo que la celebridad será parte de un proyecto alejado de la industria televisiva, en el que tendrá que poner gran parte de su impronta personal.

La figura de tiras como Las Estrellas, Verano del 98 y Chiquititas será parte de un canal de streaming próximamente, en reemplazo de un famoso conductor que se irá de su ciclo por la temporada teatral. Kloosterboer, de esa manera, deberá exponer más aspectos de su vida privada, ya que no estará resguardada detrás de un personaje como lo estuvo a lo largo de su carrera.

Kloosterboer será parte de Después Te Explico, el programa de Pedro Alfonso, quien se irá del ciclo por la temporada teatral de verano. La primera aparición de la actriz en el canal de streaming será el próximo martes 12 de noviembre y saldrá al aire antes del programa Ángel Responde.

Fuertes declaraciones de Marcela Kloosterboer sobre la crisis económica

"Me encanta la política. Tengo una amiga periodista, otra que es abogada: nos juntamos y nos gusta mucho hablar de política. Me gusta hablar de la realidad, debatir, pero no me voy a meter en eso en Instagram porque no tengo ganas de recibir la devolución que puede venir. No tengo ganas (...) Laburo con una ONG que se llama Pequeños Pasos, y recorro La Matanza, San Martín, y veo la realidad: toda la corrupción es esa pobreza. No es que '¿Falta? Bueno, hay más'. No. Donde alguien afana, el otro… Y todos afanan, ¿viste? No estoy ni de un lado ni del otro, pero hay cosas tan obscenas que me sacan", comentó Kloosterboer endiálogo con Infobae.

Marcela Kloosterboer empezó su carrera cuando era una niña.

La celebridad fue consultada por la cifra de pobreza que hay en Argentina y soltó: "Es terrible. Por eso digo: es fácil sentarse a opinar de que los planes, de esto, de lo otro, desde nuestra casa, con nuestros hijos con la panza llena. Ahora, si estás en esa situación de que tu hijo tiene hambre y no le podés dar de comer… es algo que nosotros no podemos ni imaginar. Entonces, me parece que es importante involucrarse. Pensás eso (sus hijos pasando hambre) y decís: 'No sé qué haría yo en esa circunstancia'. Es muy difícil. Y me parece que está bueno ir y ver esa realidad porque esa realidad está acá nomás".

Marcela Kloosterboer sobre una infidelidad de un exnovio

La actriz se sinceró sobre un problema de pareja que tuvo con uno de sus ex, en diálogo con Andy Kusnetzoff. "Cuando vi algo medio extraño me pasó de ir, revisar y confirmarlo. Y bueno, quilombo a las dos de la mañana. Me pasó de revisar y encontrar", reveló Kloosterboer y cerró: "Así que agarré mis cosas y me fui". De ese modo, la artista evidenció cuán tajante es cuando se trata de traiciones por parte de personas allegadas a su círculo íntimo.