El insólito papelón de TN en vivo: "Imponderables que pasan"

Todo Noticias volvió a protagonizar un papelón geográfico al equivocar en los zócalos dónde estaba Paula Bernini, que se encontraba a orillas del rio Aluminé.

Todo Noticias (TN) volvió a protagonizar un papelón en vivo con errores en sus zócalos, en los que demostró el desconocimiento del equipo de trabajo de la señal porteña respecto a la geografía de Rio Negro y Neuquén. Mientras Paula Bernini se encontraba en la zona del rio Aluminé, camino a Villa Pehuenia, los graphs del canal del Grupo Clarín contradecían la información con errores de ubicación.

Los canales del Grupo Clarín ya demostraron tener muchos problemas con sus zócalos en más de una oportunidad. Ángel de Brito se quejó varias veces de errores -y algunos horrores también- de ortografía en los graphs de Los Ángeles de la Mañana cuando estaba en la pantalla de El Trece. En Todo Noticias también sucedió varias veces que el equipo encargado de los zócalos del canal tuvo errores bastante marcados, como ocurrió en la tarde del viernes 28 de enero.

"Pasamos Junín de los Andes y estamos yendo a Villa Pehuenia. Estamos bordeando el río Aluminé. Agarramos la ruta 23 de ripio pero nada nos detiene. Si te digo exactamente dónde estamos, no lo sé porque no hay señal de celular, no hay señal de internet", comenzó contando Paula Bernini en el inicio del móvil. Pero mientras ella entrevistaba a distintos turistas y personas de la zona, en el graph se podía leer: "Paula recorre el río Limay". No conformes con este error, los zócalos que se sucedían con información del río Limay seguían apareciendo mientras Bernini hablaba con más turistas a orillas del río Aluminé.

La equivocación del canal fue evidente: el curso del río Limay no pasa por la zona que visitó el móvil de TN. El Limay acompaña buena parte de la ruta 237, que une San Carlos de Bariloche con Neuquén, donde se une al río Neuquén en la denominada Confluencia, dando lugar al nacimiento del Rio Negro. Pero esta no es la primera vez que la señal de noticias se equivoca con esta provincia, ya que hace unos años habían escrito de forma incorrecta la localidad de Pehuenia.

El mal momento de Paula Bernini en pleno móvil en la ruta durante la ola de calor

"Imponderables que pasan cuando uno sale a la ruta. Ahora hace 44 grados de sensación térmica, lo sentimos, lo siento en la piel porque el sol me está quemando", le contó Paula Bernini a Guillermo Lobo, desde la ruta, minutos antes de las 13. El equipo ya había pasado Necochea y se dirigía hacia Claromecó cuando los motores del micro dijeron basta. "Las gomas están sufriendo muchísimo porque el asfalto realmente está que arde", agregó la periodista.

En ese momento, dos vecinos de la zona se acercaron para intentar ayudarlos para conseguir un mecánico. "Lo que más necesitamos es sombra", se sinceró Bernini con las personas que les ofrecieron su ayuda. "La alerta de calor para esta zona es terrible", sumó la periodista antes de aclarar que apenas pudieran, iban a continuar con el viaje planeado.