El insólito motivo por el que Sofía Gala se sacó en pleno vivo contra un seguidor: "Forros"

Sofía Gala se enojó con un suscriptor de su streaming.

Sofía Gala Castiglione es una actriz que también se desempeña como conductora en un ciclo sobre música en el canal de streaming Picnic Extraterrestre. Fue allí donde la hija de Moria Casán no soportó su enojo con un seguidor y le dijo de todo al aire.

La estrella de filmes como Alanis y Cadáver Exquisito es conocida por sus conocimientos de música, ya que en varias entrevistas mostró la gran colección de vinilos que tiene en su casa, de artistas de todas las épocas y géneros. De ese modo, la celebridad fue tenida en cuenta para ocupar el lugar de conductora en el mencionado canal de streaming, sobre debatieron sobre el nuevo disco de Charly García, con críticas negativas.

"Quiero decir algo, ¿puedo? Perdón. Por favor, la gente pelotuda del chat que escribe para decir que quiere ver a Charly García. Basta con Charly García. Vayan a escuchar el horrible disco que sacó Charly García", comenzó su fuerte descargo Sofía Gala. Y sumó: "Váyanse de acá. No los queremos, fanáticos de Charly García. Se pueden ir bien a la mierda. No molesten en el chat que me distraen, ¿ok? Matías no sé cuánto. Andate, nadie te quiere. Imaginate que estás acá hablando de Charly García acá. Retirate, por favor. Perdón, chicos, pero es como que el nivel de la gente pelotuda me quema la gorra. Fuera".

Castiglione no se contentó con esas palabras y cerró: "¿Cuál es el problema, pelotudos? Forros, váyanse. Tengan una vida. ¿Por qué estás comentando acá si no te gusta? Retirate, mi amor. Andá a escuchar el disco de Charly García. Andá a escuchar ‘Rompela’ que es un temón. No puedo creer a la gente, que se mete en un chat que dice que no le importa o que odia. ¿Para qué te metes? Ridículo, psicópata. Andate a tu casa. Tomatela".

Sofía Gala se enojó con un suscriptor de su streaming.

La revelación de Moria Casán sobre su nieta, Helena

"Helenita me llamó antes de entrar acá. Le mando un beso. Va a cumplir 16 años y tiene novio. Es un novio del cole... Creo que del Buenos Aires, pero ella va al Pellegrini", comentó Casán en el ciclo de Ángel de Brito en su canal de streaming. Y sumó: "Como abuela creo que soy muy buena y no demasiado permisiva. Siento que ser abuela no es un amor relajante. Es un amor potenciado. Ningún amor es relajado. Son una extensión tuya. Siempre pido que estén bien. Soy una especie de helicóptero que los sobrevuela. Quiero saber dónde están... Es como era con Sofía antes. No los prohíbo. Necesito saber si están en la casa del papá... El seguimiento lo hace la madre. Sofía es muy madraza. Todos tenemos una aplicación en el teléfono que sabés cuándo sale o si toma un subte".

Sofía Gala le dedicó un sentido mensaje a su hija en su cumpleaños

"Si hay algo que hice bien en mi vida fue darte la tuya. Gracias amor mío por revolucionar todos los mundos posibles, gracias por mostrarme la manera más pura e intensa del amor", escribió Castiglione en el pie de foto de su posteo. Y agregó: "Te amo y te sueño desde antes del tiempo. Feliz año nuevo personal. Estoy muy orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo y estoy tan feliz de poder verte crecer y que me dejes acompañarte mi niña cómplice, mi compañera eterna".