El insólito motivo por el que relacionaron a la hija de Pampita con Lali Espósito

Un usuario de Instagram comparó la fisionomía de la cantante cuando era chica con la de Ana García Moritán y causó sorpresa. Pampita publicó una imagen que generó curiosidad en los fans de Lali Espósito.

Lali Espósito y Ana García Moritán, la hija más pequeña de Pampita y su marido, fueron comparadas por usuarios de redes por el parecido físico entre ambas. Una publicación expuso una imagen de la cantante y actriz de pequeña junto a una de la pequeña de Roberto García Moritán y el parecido impresionó al público.

Pampita compartió una imagen de su hija en la que les mostró el outfit del día escogido para la pequeña a sus millones de seguidores. La niña lució una remera con mangas cortas y estampas de animales, y un peinado hecho con dos colitas con formas de moño en tonos marrón claro.

Un usuario de Instagram notó un parecido entre Ana y la versión de pequeña de Lali Espósito, por lo que decidió compartir un collage que evidenció algunos rasgos similares entre las niñas. La foto de Lali que eligió esta persona muestra a la cantante con sus cachetes pronunciados, una vincha con flores en su cabeza y un outfit basado en lo que parecía un guardapolvo de escuela.

Lali Espósito de pequeña y Ana García Moritán.

La emoción de Pampita por su visita a la Virgen de Luján

La modelo hizo la peregrinación a Luján como todos los años y llevó una imagen de su hija Blanca, fallecida en 2012, para orar en su memoria. "¡Gracias a todos por esta maravillosa peregrinación! ¡Todo esto fue posible Gracias a cada uno de ustedes! La energía conjunta, la ayuda mutua, la paciencia, la generosidad, estuvo en todos los que emprendimos este viaje espiritual esta mañana", escribió la celebridad en su cuenta de Instagram. Y agregó: "Cada uno de esos pequeños gestos entre nosotros nos dieron la fuerza para dar cada paso".

Lali Espósito sobre el eclecticismo de su carrera artística

"Es como una costumbre para mí. Siempre tuve que combinar las actividades que me gustan. De pronto me pinta actuar y tengo la posibilidad de hacerlo. En este caso, en el de la pospandemia, se dio de volver a los shows", enunció Espósito en diálogo con La Voz, sobre la multiplicidad de disciplinas artísticas que desarrolla al mismo tiempo. Y agregó: "Es verdad, es mucho para un cuerpo de 1,50 y hay momentos en los que abruma tanta información. Pero me encanta este trabajo".

Lali aludió al trabajo que hay detrás de lo que el público ve y acusó que la imagen de "la diva" muchas veces tapa el esfuerzo que conlleva serlo. "Disfruto mucho de eso también. De la producción, del detrás, del armado. Me interpela mucho eso también. Más allá de ser performer, producir es algo que me gusta mucho", aseguró la cantante de Disciplina y N5.