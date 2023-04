El insólito motivo por el que Cinthia Fernández enfureció: "Virgas"

La bailarina recibió críticas en redes sociales y arremetió contra los usuarios. Cinthia Fernández parodió a los niños en su último posteo.

Cinthia Fernández se desquitó contra algunos de sus seguidores de Instagram, quienes criticaron su último posteo en el feed de esa red social. La exparticipantede Bailando por un sueño se mostró furiosa por la supuesta falta de comprensión en las personas que comentaron su publicación.

La joven compartió un clip en el que se la vio con un look adolescente, en el que imitó la supuesta manera de comer de los chicos de esa edad: con las piernas en la mesa, mal sentados y con la mano. Esto le significó una ola de críticas a Fernández, quien debió salir a aclarar que se trataba de humor.

"No puedo creer la cantidad de virgas que comentaron en mi último posteo. Es como que había una jaula de virgas o gente que no le llega el agua a la azotea y fue a comentar. ¿Saben lo que es humor de redes? No significa que mis hijos sean así, no significa que sus hijos sean así. Es una representación de que los pibes son inquietos", comenzó su descargo Fernández. Y sumó: "Se puede ser tan, tan, tan boludo. Me mata porque se toman el tiempo de escribir como diplomas".

Algunas de las críticas que pudieron leerse en la sección de comentarios del posteo de Cinthia fueron: "Creo que los chicos hacen lo que los adultos le permiten, hoy en dia lo unico que los calma son los celulares..la educacion es desde chicos, eso se llama buenos habitos", "Los míos son bien educados", "La educación viene de tu parte,mis hijos y mis nietos jamás hicieron eso. Desde bebes se enseña a comer, si hoy lo hacen es porque te vieron a vos" y "Jamas ni uno de mis hijos le falto el respeto de ese modo a la Mesa".

El hartazgo de Cinthia Fernández por una situación doméstica

"Los tengo abandonados. No les voy a mentir: si ustedes no pudieron entrenar, yo menos. Pruebas, albañiles, 'me comprás esto, me comprás lo otro, que el cable, que el coso, que la tecla'. No doy más!", comentó hace algunos días Fernández en una de sus historias de Instagram, en la que apuntó contra los trabajadores que remodelan su casa. Y sumó: "Estpa quedando increíble". Acto seguido, la bailarina mostró cómo es su rutina de ejercicios desde el gimnasio que tiene en su propiedad.