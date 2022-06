El insólito momento que vivió Jey Mammón en el teatro: "La llamamos con altavoz"

El humorista dio a conocer una insólita situación que debió afrontar en medio de una función teatral. Jey Mammón contó con detalles el gesto que tuvo con una espectadora.

Jey Mammón dio a conocer una insólita anécdota que vivió en una de las funciones de su obra de teatro, El Mundo de Jey Mammón. El humorista relató con lujo de detalles el complicado momento que vivió cuando debieron llamar a una espectadora por parlante en el teatro Multitabaris Comafi.

“El otro día llamé a una espectadora porque estaba la butaca vacía. La amiga me dijo que le habían llevado el auto. Entonces la llamamos y fue con altavoz”, comenzó su relato el conductor de La Peña de Morfi. Y agregó: “La llamamos desde el escenario y sí, le habían llevado el auto. La invité para que venga otro día”.

Mammón remató su descargo dejando en claro que ese tipo de cosas suceden en su show, en el que hace un repaso por toda su trayectoria con tintes de humor y música; dos pilares fundamentales en la imagen artística que el conductor ha mostrado desde siempre en teatro y televisión.

La felicidad de Jey Mammon tras ganar su primer Martín Fierro

“Gracias APTRA. Gracias a América, a Jotax, muchas gracias de corazón. Es mi primer Martín Fierro y estoy muy emocionado. Es la primera vez que vengo a Martín Fierro y la veo a la Chiqui y a Susana”, expresó su descargo el humorista en su discurso de agradecimiento en la entrega de premios organizada por APTRA. “Hace 10 años estaba haciendo La Pelu con Flor de la V, y el año pasado me tocó esta oportunidad de conducir un programa de tele como Los Mammones. Un beso a mi mamá, Ana María, y a mis sobrinos y a Roque, mi papá, que me regaló un 'panadero' en la puerta del hotel”, agregó.

La reacción de Darío Barassi tras perder el premio contra Jey Mammón

"En los Martín Fierro también tuve otro golpe bajo. ¿Lo cuento o no lo cuento?, no sé si contarlo. No paraba de perder premios y veo que en la publicidad de los vinos sanjuaninos apareció la cara de Jey Mammón ¿Vos entendés mi dolor?", expresó el conductor de 100 Argentinos Dicen. Y concluyó: "Aplaudo con cara de pelotudo porque para mí era obvio que me iban a dar el de conductor".