El insólito llamado que recibió Julieta Prandi del hijo de su expareja: "Es tan ladrón"

La conductora dio a conocer una conversación y mostró, una vez más, su hartazgo en esta situación.

Julieta Prandi se refirió a la situación judicial que vive tras su separación de su esposo, a quien denunció por violencia. La actriz, modelo y conductora debía abonar una multa de 50 mil pesos en caso de que hiciera referencia al momento que atraviesa de manera pública, pero esa decisión fue recientemente revocada.

"Primero quiero aclarar que el juez se haya ido de la causa, no quiere decir que yo ya tenga asegurado alguna medida por parte de la Justicia. No tuve ninguna noticia. Hasta febrero no habrá ninguna novedad", comenzó Prandi, en diálogo con Primicias Ya, sobre la partida del juez que estaba a cargo de su causa, a quien había denunciado públicamente.

La ex conductora de Zapping continuó en alusión al levantamiento de la multa: "Sí sucedió lo del bozal legal. El padre de mis hijos quería hacerme pagar la multa de 50 mil pesos por hablar en los medios y el Juzgado Número 5 le respondió que yo era comunicadora y figura pública". En referencia a los derechos que vulneraba la medida tomada por el juez, esbozó: "No podía sancionar mi libertad de expresión, o sea se lo denegaron. Esto de casualidad cayó en otro Juzgado y era algo de hace mucho tiempo".

Además, Prandi reveló que, después de su entrevista con Alejandro Fantino, recibió una llamada del hijo de su ex pareja, quien se quedó con su departamento: "Está en posesión de él y jamás me pagó un peso. Primero me escribió diciendo que me lo quería devolver y yo realmente estaba muy sorprendida y muy desconfiada a su vez. No estaba muy convencida que era esa la intención".

Después de haberse juntado con sus abogados por una supuesta devolución del departamento, el joven le hizo saber a Prandi que no le regresaría su propiedad. "Me dice que es suyo el departamento y yo le digo que sabe muy bien que no es su departamento. Me dice que él no me obligó a firmar, pero yo firmé porque no pensaba que después lo iban a poner en nombre de otra persona", agregó Julieta.

El enojo y hartazgo de Julieta Prandi para con el hijo de su ex esposo

"Me pidió que no lo nombre más y yo lo voy a seguir nombrando todas las veces que me dé las ganas porque él es tan ladrón como su papá", siguió Julieta Prandi, harta de los manejos del padre de sus hijos y su familia. "Se quedó con un departamento que no le corresponde. Me hace perder el tiempo ahora diciendo que me lo iba a devolver y cuatro días más tarde me dice que no me lo devolverá".