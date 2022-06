El insólito error en El Marginal 5 que descubrió un espectador

El video se viralizó a través de Tik Tok y acumula miles de reproducciones.

En los últimos días, un usuario de Tik Tok expuso un polémico error en la serie El Marginal 5 lanzada por Netflix a principios del mes de mayo. El video viralizado acumula un centenar de comentarios y miles de reproducciones.

Marcos Julian es quien se encargó de captar el momento y compartió la escena que, según contó, tiene un error en la continuidad. "¿Por qué Hollywood es Hollywood y nosotros somos simplemente Argentina? Por este tipo de cosas", expresó, duramente.

En la escena de la ficción argentina se ve al actor Jorge Prado, quien personificó a Medina, un carcelario que tenía un fuerte vínculo con la religión. Allí estaba torturando a uno de los presos con un cigarrillo en la mano y ese detalle fue detectado por el espectador.

En la primera toma, lo sostiene con la mano izquierda y el humo se ve por la cámara. Después, el humo desaparece y el cigarrillo esta en mano derecha. La situación se repitió unas dos veces más, motivo por el cual decidió exponerlo a través de su cuenta de Tik Tok.

El video no tuvo las mejores repercusiones: muchos de los comentarios fueron en defensa de la serie que tiene la participación actoral de Juan Minujín, Claudio Rissi, Nicolás Furtado, Gerardo Romano, entre otros. "Hasta en Game of Thrones se dejaron un café en una escena, errores de producción les sucede a todos"; "Hollywood también tiene errores. No desmerezcamos lo nacional", fueron algunos de los mensajes que le dejaron al internauta.

"Franginal": la divertida parodia sobre El Marginal que compartió Netflix

El furor de la serie El Marginal, que ya culminó con el reciente estreno de su quinta temporada, continúa en el radar de todos. Es así que durante el transcurso del pasado jueves, se compartió a través de redes sociales una sketch original que parodia a la serie emitida por Netflix.

El joven humorista Fran Gómez fue el ideólogo del sketch que hasta compartió la misma cuenta de Netflix. Se llama "Franginal" y es una mezcla entre el nombre de la serie original y el nombre del actor que arrasa en las redes sociales con distintos tipos de videos.

Lo que se intentó plasmar en la parodia, que tuvo un buen recibimiento de la gente, es desligar el tinte violento y carcelario de la producción creada por Sebastián Ortega. Por ende, cada escena que se observa parece salida de El Marginal pero el remate es de un humor muy blanco que cautivó tanto a fanáticos como a quienes no la conocen.

"¿El marginal? Ni idea, loco, yo conozco El Franginal", escribieron desde la cuenta de Netflix, que hicieron una publicación en conjunto con la cuenta de Fran Gómez. Lo sorprendente del sketch que dura más de cuatro minutos es que eligieron bien a los actores que interpretaron a los personajes de la serie original, como Borges, Antín, Diosito y César, por ejemplo.