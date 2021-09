El insólito descargo de Julián Serrano con faltas de ortografía: "Merezco el bullying"

Nuevo papelón del actor y youtuber. Tras su entrevista en TN, donde no supo explicar lo que significa el comunismo, Julián Serrano volvió a hacer el ridículo en redes sociales.

Luego de no saber explicar lo que significa el "comunismo" en el aire de TN y sugerirle a las conductoras de Verdad Consecuencia la idea de "googlear" este término, el youtuber Julián Serrano volvió a hacer el ridículo. Esta vez, emitió un insólito comunicado en Twitter descargándose tras lo acontecido en la señal macrista y cometiendo una falta de ortografía por la que se autocastigó. "Merezco el bullying", lanzó, de forma sorpresiva.

Intentando explicar por qué no manifestó el significado de "comunismo" en el aire de TN, Julián Serrano aseguró: "Nunca dije que no sabia lo que era el comunismo, iba a leer en voz alta la definición para seguir explicando mi idea, pero me cortaron. En argentina el numero de pobres es mucho mas alto que la 'cifra oficial', el tiempo me dará la razón en ese ultimo punto".

"Igual, hago un mea culpa, debería haber dicho la definición (que sabia, obviamente) en ves (sic) de dar el pie a que me corten", lanzó Julián Serrano, cometiendo un error de ortografía del cual se hizo cargo con una innecesaria declaración: "En vez* que hijo de puta el chabon salía a defenderse con errores de ortografía jajaj si me merezco el bullyng jaj (sic)".

Pese a pronunciarse en reiteradas veces contra el modelo de Gobierno de Alberto Fernández, Julián Serrano insistió en aclarar que no tiene ideologías políticas afines a ningún partido y que sólo habla por cuenta propia. "No estoy dentro de ningún partido político ni nada por el estilo, me represento solo a mi, si que quedo mal quedo mal yo, no se victimicen algunos", sentenció.

La insólita crítica de Julián Serrano a Alberto Fernández: "Comunistas"

El Dipy y el actor/youtuber Julián Serrano se hicieron tendencia en Twitter debido a sus análisis y críticas hacia el gobierno de Alberto Fernández. En su afán por hacer público su descontento y enfocarse en una reflexión unitaria por donde se la mire, quien surgió de las redes sociales recaló justamente en una de ellas para condenar el federalismo que pregona el presidente. Y lo hizo con una insólita relación de conceptos: "¿Se puede ser tan comunista?".

"En serio dijeron que les da CULPA que Buenos Aires sea “BELLA Y OPULENTA”, ¿en serio pueden ser tan COMUNISTAS?", fueron las palabras elegidas por Julián Serrano, quien acto seguido publicó un nuevo tuit para opinar de forma irónica sobre el modo de producción expresado por Carl Marx en el Manifiesto Comunista.

Sus comentarios causaron repudio entre los seguidores del actor, mientras que otras personas optaron por ponerse de su lado en cuanto al comentario respecta. Serrano se refirió a los dichos de Alberto Fernández en el Puerto General San Martín de Santa Fe. “Me siento muy feliz de ser el más federal de los porteños. Esa maravillosa ciudad que es Buenos Aires, es al mismo tiempo una ciudad que nos llena de culpa, de verla tan opulenta, tan desigual y tan injusta con el resto del país”.