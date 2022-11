El insólito dato que pone en duda la relación de Wanda Nara e Icardi: "No se confundan"

La abogada de la celebridad de redes dio a conocer una inesperada reflexión y llamó la atención de todos. Ana Rosenfeld lanzó una sugestiva frase que habría sido dedicada a Wanda Nara y Mauro Icardi.

Wanda Nara y Mauro Icardi no se habrían reconciliado como lo anunció el futbolista.

Ana Rosenfeld lanzó una indirecta que puso en duda la reconciliación entre Mauro Icardi y Wanda Nara, que el jugador de fútbol anunció en sus redes hace algunos días. La letrada y amiga íntima de la influencer dio una pista de cuál sería la postura de ésta, quien se encontraría en las Islas Maldivas con el padre de sus hijas menores.

"No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te amo", escribió el futbolista en su posteo de redes. Además, Icardi compartió un mensaje de WhatsApp que habría recibido por parte de Nara, que rezaba: "Gracias por otro viaje hermoso, mi lugar favorito sos vos. Gracias por traerme a mi paraíso, por tu amor y por cuidarme siempre. Nunca dudes cuánto te amo". Icardi dedicó una frase a quienes lo trataron de mentiroso por publicar su reconciliación con Wanda y escribió: "Gracias a vos por tan lindo mensaje. Al final no estoy tan loco como me trataron por contar uno de sus deseos".

Rosenfeld ironizó en una reciente publicación de Instagram, donde posteó una foto de un viaje que hizo a Maldivas. "Cuando hay amor es tu paraíso. Pero no sé confundan, Maldivas no es un paraíso que salva un matrimonio. Mejor cambia tu destino... Volvé enamoradísima", soltó la abogada y dejó en claro que sus declaraciones estaban dedicadas a Icardi y Nara.

Varias celebridades del medio del espectáculo les escribieron mensajes de amor a Icardi y Nara, como comentarios del posteo que el jugador de fútbol hizo. "Me alegro sean felices", escribió Susana Giménez, quien ha entrevistado a la pareja en numerosas ocasiones, incluso en medio del escándalo con "La China" Suárez. Por su parte, Lizy Tagliani, compañera de jurado de Nara en Quién es la Máscara, escribió: "Lindos".

El comentario de Wanda Nara en una publicación de Mauro Icardi

El futbolista argentino compartió un posteo en su Instagram cuando una de sus hijas cumplió años y escribió: "Feliz Cumpleaños Princesa. 6 años de puro amor y alegría. Te amo mucho, papá". Por su parte, la hermana mayor de Zaira Nara dejó un comentario y soltó: "Princesa", seguido de un emoticón de corazón.