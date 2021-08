El insólito comentario de Mirtha Legrand sobre el bigote de López Murphy

En su vuelta a la televisión, la histórica conductora dejó un extraño mensaje sobre López Murphy de cara a las PASO del 12 de septiembre.

En el regreso de Mirtha Legrand a la noche de El Trece, se dio un momento insólito frente a los invitados; algo que sin lugar a dudas generó risas en la histórica mesa de la Diva. Todo comenzó con la conductora observando una imagen de la hija de Carolina "Pampita" Ardohain y felicitándola por el nacimiento: "Deben estar enloquecidos; tiene tus ojitos y tu boquita también". La modelo admitió que están "todos embobados, grandes y chicos" en su casa y que tiene "un poco de los dos", en relación a su marido Roberto García Moritán.

Allí fue cuando la conductora de "La Noche de Mirtha", lanzó: "Ayer lo escuché, muy bien tu marido. ¿Con quién está?". Y tras el comentario de "Pampita" sobre que acompaña a Ricardo López Murphy en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), a celebrarse el próximo 12 de septiembre, Mirtha expresó: "Se sacó el bigote, va a ganar ahora sin el bigote". Todos los invitados no dudaron en reírse por el insólito comentario.

Tras esto, la conductora "Pampita" dejó las risas de lado y se animó a opinar de política de cara a las legislativas del 2021: "Ojalá, necesitamos gente honesta y gente que no sea de la política también. Remover un poco, ¿no? Que entre gente nueva, con buenas intenciones y ganas". Ante esto, Mirtha no dudó y la apoyó en el comentario: "Es cierto, hace falta".

El momento:

Mirtha y su regreso a El Trece

En su vuelta a la pantalla chica, tuvo como invitados a Fernán Quirós, Carolina "Pampita" Ardohain, Jonatan Viale y Baby Etchecopar. "Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ay, que emoción. No me hagan llorar, no quiero llorar. Tanto me pedían, volvé Mirtha. Volvé a la televisión. Aquí estoy. Con un poco de nervios porque hace un año y medio que no hago televisión. Aquí estamos, tenemos un programa lindísimo", manifestó durante los primeros minutos.

A su vez, por medio de una videollamada, Mirtha también charló con Juana Viale -aislada tras su viaje a Europa- que al inicio del programa le dejó un especial y cariñoso mensaje. "Sé que lo vas a disfrutar, sé que tenés nervios y miedo pero sos una profesional de raza. Se van a encender las luces, vas a salir y vas a brillar como lo hacés hace tantísimos años. Te mando todo mi amor y energía, te deseo lo mejor, te amo mucho", sentenció.