El infierno de Carlos Perciavalle: se filtró un violento video

El actor Carlos Perciavalle quedó envuelto en una escandalosa polémica tras un polémico video que emitieron en Es por ahí, programa de Karina Mazzocco.

Se conoció un turbulento video que dejó expuesto en una escandalosa polémica a Carlos Perciavalle, quien se mostró maltratando a una empleada doméstica de forma verbal. El histórico humorista quedó en el ojo de la tormenta.

Al aire de Es por ahí (América TV), programa de chimentos conducido por Karina Mazzocco, mostraron dicha grabación, en la cual se lo escucha maltratando a una empleada doméstica. Cabe destacar que el actor se encuentra viviendo en su casa en Laguna del Sauce, Uruguay.

"¿Y esa casa cómo estaba? ¿Cómo me atendieron a mí? ¡Como el culo!", se escucha que reclama Perciavalle ante una mujer que trabaja en su propiedad. "¿Viste? ¿Viste lo agradecido que es?", responde la empleada del artista, dirigiéndose a una tercera persona. "¿Agradecido...?", retruca Perciavalle. "Lo mal agradecido", insiste la mujer.

"Agradecidos tendrían que haber sido ustedes que han vivido de mí 25 años con casa para todos, con comida para todos, con guita para todos", le recrimina el actor. Según detallaron en el programa de Mazzocco el video lo filmó un amigo de Perciavalle que fue testigo de la picante discusión.

El ocaso de Carlos Perciavalle: sin trabajo y sin dinero

Desde Punta del Este, el periodista Gustavo Descalzi reveló que el actor -que supo brillar en teatro junto a Antonio Gasalla y China Zorrilla- está atravesando un crítico presente. "Carlos está en una situación de vulnerabilidad", remarcó.

Además, el cronista señaló que Perciavalle no tiene manera alguna de pagar sus gastos diarios. "Está atravesando por una situación paupérrima. Sin dinero. Sin un solo peso", sentenció.

El día que mataron por error en redes sociales a Carlos Perciavalle

Años atrás, Perciavalle se vio envuelto en otra desagradable situación en la que fue víctima. El Instituto Nacional de Artes Audiovisuales (INCAA) lo dio por muerto. En ese entonces, 2017, el actor fue consultado por El Destape y lejos de enojarse por la situación, se lo tomó con mucho humor. "Me alargaron la vida".

El error del INCAA se dio a raíz del fallecimiento del histórico periodista de Telenoche Andrés Perciavalle. Con un tuit confuso, el instituto confundió al periodista con el actor generando un embrollo embarazoso. "Sabía que tenía cáncer Andrés, pero esta noticia no me la esperaba. Me acabo de enterar. Me dejás helado", lanzó Perciavalle cuando le comunicaron la noticia