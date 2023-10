El inesperado relato de una figura que brilló en Telefe: "Decidí pedir ayuda"

La ex participante de un reality show de Telefe realizó una cruda confesión sobre la salud mental.

Telefe es uno de los canales de televisión abierta en Argentina que suele caracterizarse por contar con la emisión de distintos realities shows. Una exparticipante de uno de ellos brindó declaraciones recientes donde realizó una dura confesión sobre su vida vinculada a la salud mental.

En el último tiempo, varias figuras de la televisión comenzaron a develar detalles de su salud mental por la exposición que genera saltar a la fama y cargarse de actividades laborales. En este contexto, una ex participante de Masterchef Celebrity, reality show que condujo Santiago Del Moro por Telefe, habló sobre este tema con una dura confesión.

"Sigo en tratamiento. Algunos días estoy feliz y otros días no me levanto del sillón, pero me permito estar cansada", expresó Dani La Chepi, quien dialogó con el ciclo radial Agarrate Catalina conducido por Catalina Dlugi en La Once Diez. La humorista participó de Masterchef Celebrity en la edición que se llevó a cabo en el año 2021.

"A veces, entendés que no todo es el laburo. Necesité tocar fondo para volver a pensar como cuando una era chica", reveló, mientras que también dijo el mal momento que sufrió cuando se entero en julio de 2023 que tenía cáncer en una mama: "Tuve un trastorno de ansiedad y cuando me di cuenta de que me sentía mal, que no tenía fuerzas para levantarme y que veía todo negro, decidí pedir ayuda".

"Ojalá mi viejo hubiera ido al psicólogo, quizás hoy estaría vivo. Ojalá mis viejos hubieran hecho terapia de pareja", sumó a su relato. Afortunadamente, actualmente transita un buen momento trabajando con sus redes sociales y destacó la cálida relación que mantiene con su nueva pareja.

Fue participante de Masterchef y reveló que estuvo al borde de la cárcel

Un exparticipante de Masterchef Celebrity brindó declaraciones que despertaron todo tipo de reacciones en las redes sociales. El famosos relató una anécdota en la que lo paró la Policía y casi va preso por tener drogas en sus pertenencias.

Se trata de Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, quien participó de la edición 2022 de Masterchef Celebrity conducido por Santiago Del Moro a través de Telefe. El músico dialogó con el programa radial Tremendovich por República Zeta.

Allí contó que estuvo detenido junto a los integrantes de la banda y su mánager por unas horas y luego los dejaron ir. "Fuimos a un asado con unos pibes y nos metieron droga en los bolsillos. Pensábamos que eran chasquibunes", lanzó el artista, con una risa cómplice con los integrantes del ciclo, dando a entender tácitamente que en realidad la compró.

"Obviamente a todos nos encuentran la droga que nos obligaron a comprar en el asado", dijo en tono de broma. En el cierre de la anécdota, expresó que tuvo un tenso intercambio con el jefe del operativo en Chaco: "Le dije 'disculpe, con todo respeto, hacé tu laburo y después dejanos ir porque sino la próxima canción te juro que voy a poner tu nombre y tu apellido'". Esta situación generó un sinfín de reacciones en las redes sociales, con críticas hacia la emisora y el cantante que participó de Masterchef Celebrity. "No debería ser gracioso chicos, es un tema pesado", precisó una usuaria de Instagram.