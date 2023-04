El inesperado proyecto de Wanda Nara en medio de Masterchef: "Primera clase"

Wanda Nara reveló cuál es el proyecto paralelo que tiene, independientemente de ser la conductora de Masterchef, el reality show de cocina que se emite por Telefe. La mediática compartió una imagen a través de sus redes sociales que despertó todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores y de gente vinculada a la televisión.

Antes de ponerse al frente de Masterchef, Wanda Nara trabajó como jurado de Quien tiene la máscara, el programa que condujo Natalia Oreiro y donde compartió terna con Roberto Moldavsky, Karina La Princesita y Lizy Tagliani. En esta oportunidad, su proyecto no tiene que ver con un trabajo sino con tomar clases.

En su cuenta de Instagram, realizó un posteo donde se la vio presentando varias tortas. "Primera clase de pastelería", escribió la conductora sobre su proyecto que tiene un vínculo con Masterchef, ya que se trata de cocinar. Esta situación generó la reacción de varios colegas que trabajan con ella en Telefe.

"Naaah...raaaa", le comentó Donato De Santis, uno de los jurados del reality show de cocina junto a Damián Betular y Germán Martitegui. También le comentó Rodolfo, uno de los participantes de Masterchef que quedó eliminado y sus seguidores, quienes la felicitaron por esta decisión.

La picante respuesta de Santiago del Moro a Wanda Nara tras sus críticas: "Ni me interesa"

Santiago del Moro respondió a los contundentes mensajes de Wanda Nara sobre sobre su trabajo como conductor. Ahora que la empresaria ocupó su lugar en la conducción de MasterChef (Telefe), miles de televidentes opinaron cuál de los dos era mejor ocupando dicho puesto. Lejos de defender a su colega, Nara se mostró muy de acuerdo con quienes lo criticaron.

Todo comenzó cuando algunos usuarios de Twitter compararon el desempeño de Wanda con el de Del Moro y la halagaron por su debut, mientras cuestionaron el trabajo del histórico conductor. La empresaria no disimuló su alegría al leer aquellos mensajes y les dio retweet, lo cual le habría molestado a Del Moro.

Cuando el conductor fue entrevistado por LAM (América TV), deslizó una frase que evidenciaría cierta molestia. "¿Pudiste ver algo de MasterChef?", le preguntó el movilero. "Anoche lo vi un poquito. Llegué de vacaciones el otro día. A mí me encanta MasterChef, me encantan los chicos. Wanda me encanta, también. Tengo la mejor", aseguró.

"En los portales pusieron 'el gesto 2.0 de Wanda Nara contra Del Moro', porque hizo unos retweets de mensajes que decían 'la veo mejor a ella que a Santiago'", le señaló el entrevistador. "No sé. Eso preguntáselo a ella, no a mí. Yo no contesto cosas que no digo yo. Lo demás, ni me interesa", respondió Del Moro, tajante. "Capaz que ni lo vio y lo retuiteó...", comentó el notero. "No, no. Con ella tengo la mejor. No pasa nada", cerró el conductor.