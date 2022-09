El inesperado futuro de Marley tras el final de La Voz Argentina

La agenda de Marley no para y le aguarda destinos inesperados y novedosos tras el final de La Voz Argentina.

La Voz Argentina se acerca a su final y los compromisos laborales en la agenda de Marley no paran de crecer. El conductor tiene en su cabeza un nuevo proyecto para los próximos meses después de lo que fue el éxito de La Voz en Telefe.

Según anunció La Pavada (Diario Crónica), Marley grabará un nuevo reality llamado The Challenger, antes de su gira internacional para cubrir el Mundial de Qatar para Telefe. El proyecto que tendrá famosos será rodado en una casa quinta de Pilar y los participantes deberán estar en buen estado físico, ya que tendrán que enfrentarse a una serie de juegos y pruebas de destreza.

Por el momento, trascendió que Fernando Burlando, Sofía "Jujuy" Jiménez y Lizardo Ponce, entre otros convocados que aún no fueron anunciados, figuran en la grilla de participantes. El formato de reality ya fue emitido en Estados Unidos, Australia e Inglaterra y dados los primeros esbozos de información guarda similitudes con El Hotel de los Famosos, programa de El Trece que se encuentra en pleno armado de su segunda temporada.

Por otro lado, el papá de Mirko cubrirá el Mundial de Qatar para la señal de las tres pelotas con programas de Por el mundo, que tendrán una serie de invitados especiales. Aunque en principio se dijo que Lizy Tagliani y Wanda Nara podrían ser de la partida, la comediante y la empresaria serán dos de las "investigadoras" de ¿Quién es la máscara?, reality de Telefe conducido por Natalia Oreiro que comenzará el próximo lunes 12 a las 22.30 horas.

Sí acompañarán a Marley en su travesía por Qatar y alrededores el pastelero y jurado de MasterChef Celebrity Damián Betular y la actriz y cantante Lali Espósito, que se encuentra cerca de terminar su participación como coach de La Voz Argentina, concurso del que también participan el dúo Mau y Ricky, la folclorista Soledad Pastorutti y el cantante Ricardo Montaner.

Telefé bajó a Lizy Tagliani del Mundial: los motivos

"Lizy Tagliani no va a ir y va a ser reemplazada por otra", contó Fernanda Iglesias en LAM, donde también reveló que Telefe está preparando Por el Mundial, seis especiales que será conducido por Marley e invitados. En ese sentido, la periodista explicó que algunas de esas estrellas iban a ser Lizy, Lali Espósito y Damián Betular. Entonces, Iglesias agregó que en el canal de ViacomCBS decidieron que la conductora no vaya y sea reemplazada por Catherine Fulop.

"No es que no quieren que vaya, sino que Lizy está con teatro y además, empezaría a grabar su nuevo programa que iría antes de La Mascara. Esa sería la razón por la que no viajaría", acotó Lourdes Sánchez. Pero Fernando Iglesias insistió con su propia información: "Le dijeron que no vaya porque hay muchas restricciones en estos países árabes. No son muy amigos de la comunidad LGBT y se decidió esto junto con que ella tenía otros trabajos y eso".