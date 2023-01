El inesperado canal de aire al que podría llegar Tinelli: "Soy agente libre"

Al finalizar su contrato con El Trece, Marcelo Tinelli está libre para futuras propuestas en canales de televisión y plataformas de streaming. Y una reciente declaración podría haber sellado su futuro laboral.

Marcelo Tinelli accedió a darle una entrevista a Ángel de Brito -otrora miembro del jurado de ShowMatch- y habló sobre su futuro laboral en la televisión, luego de la finalización de su contrato con El Trece. El periodista le "tiró un centro" a "El Cabezón" y obtuvo una inesperada respuesta que podría marcar su rumbo.

En pleno móvil con LAM (América TV) Tinelli celebró el reencuentro con de Brito y Marcelo Polino -panelista invitado al ciclo- y deslizó un amigable comentario recordando viejos tiempos como compañeros de trabajo: "Ya con esto tiene que volver el Bailando...". Afiladísimo, el conductor del magazine disparó: "Y sí, por América".

"No sé dónde (de qué canal). No me han llamado de América, soy agente libre como dicen los jugadores de fútbol", respondió Tinelli abriendo el paraguas ante un eventual llamado de la señal de aire para continuar allí su desarrollo profesional. La salida de Marcelo Tinelli de El Trece se dio luego de una floja segunda temporada del programa Canta Conmigo Ahora, que seguirá en un nuevo formato conducido por Manuel Wirtz, y la decisión del canal de dejar de trabajar junto a Laflia, productora del conductor.

El insólito acercamiento entre Marcelo Tinelli y Wanda Nara

Marcelo Tinelli y Wanda Nara disfrutaron de una tarde de playa junto con sus respectivas familias y se viralizaron imágenes del momento vivido por el conductor y la influencer. Las personalidades de televisión demostraron cuánto les gustan las temperaturas altas, el sol y el distensión en reposeras con el sonido del mar de fondo.

Tinelli y Nara se dejaron ver entre risas y mates, acompañados por sus familias: Micaela, Candelaria y Lorenzo Tinelli por parte del conductor y los cinco hijos de Wanda por su parte. El astro de la televisión y la exbotinera anduvieron en cuatriciclo por las playas uruguayas mientras los niños disfrutaban del agua del Océano Atlántico.

Este encuentro capturado por Ciudad Magazine se da en medio del escándalo mediático que rodea a Nara, por su supuesto romance con L-Gante y por un reciente posteo que hizo Mauro Icardi, borrado al poco tiempo de su publicación; por lo que se desató un nuevo motivo para poner a la celebridad de redes en el centro de la prensa.