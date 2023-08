El inesperado cambio que Telefe hizo con Traicionada: qué pasará con la novela

Las autoridades de Telefe tomaron la fuerte decisión de hacer una importante modificación con Traicionada, la novela que es un éxito en la TV. Qué es lo que pasará con la ficción turca.

Desde hace algunos años, Telefe apuesta a las novelas extranjeras para ser competitivo en el rating en horarios nocturnos. Con Traicionada (Sadakatsiz, en Turquía), la ficción que se estrenó el pasado 31 de julio, ya suma buenos números en las mediciones, aunque curiosamente el canal tomó la decisión de hacer un inesperado cambio que los televidentes deberán tener en cuenta.

Esta ficción denominada "lata", producción que realiza un mercado del exterior y que suele ser adquirida por canales que pretenden gastar menos dinero antes que apostar por una producción nacional, se ha vuelto un éxito. De todas forma, esta historia, que gira en torno a la vida de una médica que es traicionada por su esposo, tendrá una modificación en la grilla de programación tras solo dos semanas desde su estreno.

Qué cambio tendrá Traicionada

Traicionada no sólo contará con un nuevo horario en la pantalla de Telefe. Debido a la llegada de Got Talent Argentina, cuyo estreno fue confirmado para el próximo lunes 21 de agosto, la novela turca dejará de emitirse de lunes a viernes a partir de las 21.45 horas y comenzará a estar recién a las 22.45.

Al mismo tiempo, las autoridades del canal de las tres pelotitas anunciaron que los capítulos de Traicionada se extenderán y pasarán a durar 75 minutos (1 hora y 15 minutos), por lo que cada episodio terminará a las 00 horas. Luego, se le dará paso a Staff de Noticias, el noticiero de Telefe de la medianoche.

Traicionada, la nueva novela turca de Telefe que es un éxito.

Los problemas que Telefe tiene con Got Talent Argentina

Una de las grandes propuestas que Telefe tiene por delante es nada menos que una nueva temporada de Got Talent Argentina, que contará con la conducción de Lizy Tagliani y un prestigioso jurado integrado por Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul y Flor Peña. La idea de la señal es estirar la competencia musical hasta que llegue el momento de estrenar la nueva edición de Gran Hermano.

"Yo tengo un topo en ese equipo y lo que me dijo es que el despliegue escenográfico y la puesta es impactante, como que se ve realmente lindo, las luces estarían muy bien", comenzó contando Marina Calabró en su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre). En ese sentido, la panelista sumó: "Sería una suerte de versión superadora de La Voz de Marley. Me dicen que la puesta va por ese lado, pero todavía mejor".

Pero a continuación, Calabró agregó una información en la que están de acuerdo "las dos o tres personas" que consultó y aseguró que "todos coinciden" en que el casting de Got Talent Argentina "viene flojardi". "Dicen que son algunos personajes conocidos, gente que ya pasó por otros concursos. Esto se hizo en las provincias donde Telefe tiene repetidoras, o sea que no es realmente federal, sino medio sui generis. Ni se hizo con tanto tiempo ni es tan exhaustivo. Así que, me dicen ‘ojo ahí'", concluyó Marina Calabró.