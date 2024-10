El inesperado anuncio de Yuyito González que pone en jaque a Milei: "Me ofreció".

Yuyito González hizo un importante anuncio sobre su vida profesional y generó gran revuelo, precisamente porque ubicó todas las miradas sobre Javier Milei, su pareja. La famosa actriz y conductora hizo un descargo con respecto a su trabajo y sorprendió al revelar el rotundo cambio que tomará su carrera.

Pese al gran momento profesional que atraviesa, en su ciclo Empezar el Día trasmitido por Ciudad Magazine, Yuyito González decidió poner un punto final a esta etapa: el programa finalizará en diciembre sin renovación de contrato. En este marco, habían iniciado rumores de una supuesta propuesta de conducción para la TV Pública.

"Chau Ciudad Magazine. Por el momento no tiene contrato en la pantalla. Hay una oferta por parte de la TV Pública para que haga un programa similar a lo que está haciendo", habían anunciado en El Run Run del Espectáculo (Crónica) en su momento, lo que puso a Milei en la mira, ya que el canal depende del Estado Nacional. Sin embargo, González desmintió esta versión.

En una entrevista con un programa de streaming, Yuyito declaró: "Respondiendo a su pregunta, yo no tengo ofertas ni propuestas para la TV Pública. Sinceramente, nadie me habló ni me ofreció nada pero sí sé que es algo que surgió en el Run Run del espectáculo". También desde la TV Pública negaron esta versión por el momento.

La hija de Yuyito González contó lo que pocos esperaban del cumpleaños de Javier Milei: "Se ocupó"

Yuyito González y su familia acudieron a la Quinta de Olivos en el día del cumpleaños del presidente Javier Milei y su hija Brenda Di Aloy dio a conocer detalles al respecto. La participante de Cantando 2024 reveló en ese reality show qué le regaló al mandatario.

Días antes del festejo de Milei, Di Aloy había adelantado que iría a la Quinta de Olivos y conocería en esa circunstancia al novio de su madre. Tras el evento, la joven fue consultada por Flor Peña en el Cantando sobre cómo fue el momento.

"Vi las fotos de Yuyito en el cumpleaños de Javier Milei? ¿Vos le compraste algo? ¿Le regalaste algo?", soltó la conductora de América TV. Por su parte, Brenda respondió: "Mi hermana se ocupó del regalo. Le regalamos un neceser con sus iniciales. Es alguien que tiene todo. Pensamos en algo útil para algo que viaja mucho".

"¿Un neceser? Medio pobretón", dijo la conductora asombrada por el regalo, por lo que la participante le preguntó qué le regalaría ella. "No, yo ni idea... paso paso", soltó Flor Peña, entre risas. Y le consultó: "¿Y tu hermano, que lo veo que es como que se encariñó más?". A lo que Di Aloy respondió: "Mi hermano no le regaló nada!".