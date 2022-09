El incómodo momento de Jey Mammón en La Peña del Morfi: "¿No es así?"

El conductor del ciclo musical tuvo que improvisar ante la presencia del invitado debido a una falta de comunicación con la producción.

Jey Mammón vivió un incómodo momento en la Peña de Morfi y tuvo que disimular la situación ante el invitado. A meses de haber debutado como conductor del ciclo de música, el famoso actor aún está aprendiendo a adaptarse al ritmo de trabajo del ciclo, y en la última emisión quedó en evidencia una falta de comunicación.

En la emisión del domingo 11 de septiembre, Mammón recibió al música español, Antonio José, como uno de los principales invitados. Sin embargo, en medio del diálogo vivió un incómodo momento con la producción y tuvo que remontar la entrevista con otras dinámicas, ya que la falta de comunicación hizo que no pudieron cumplir uno de sus pedidos.

La situación se dio cuando el reconocido artista sorprendió a Jey al confesarle que tenía grandes dotes futbolísticos. Por este motivo, el conductor pidió una pelota para que José pudiera mostrar frente a las cámaras su talento. Sin embargo, Mammón se enfrentó a una inesperada respuesta por parte de la producción: no tenían ninguna pelota a mano.

"Yo pensé que si pedías una pelota de fútbol aparecía, ¿no es así la tele?", confesó Jey luego de la incómoda respuesta. En este marco, se vio obligado a alargar la charla desde otro lado y tuvo que improvisar a partir de lo que se le ocurriera en el momento.

Barassi avivó una fuerte interna: "No se nombra a Jey Mammón en este programa"

Darío Barassi tiró un fuerte palito para Jey Mammón mientras conducía su programa, 100 Argentinos Dicen (El Trece), en reclamo por el Martín Fierro que Jey le ganó en 2022 bajo la categoría Revelación, en la cual ambos conductores estaban nominados.

Lejos de esconder su desilusión, Barassi confesó en reiteradas ocasiones que tenía muchas ganas de ganar aquel premio, a pesar de que felicitaba a su colega por haberlo ganado. Esta vez, volvió a sacar el tema a colación durante una de las emisiones de su programa.

Todo comenzó cuando un participante se presentó al programa y todos en el set coincidieron en que tenía algo parecido a Mammón. "Hay un aire a Jey, ¿no? Aunque me parece que los ojos son muy distintos...", opinó Barassi. Acto seguido, agregó con su característico tono de humor: "No se nombra a Jey Mammón en este programa".

Fue entonces cuando otra de las concursantes hizo un chiste por lo bajo y Barassi estalló a carcajadas. "¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo ese chiste tan bueno? ¿Una de las chicas de acá? ¿Que se parece más a mamón que a Jey, dijeron? ¡Qué barderas, chicas! ¿Quién fue? Bueno, chicos, igual me parece perfecto. Ya sabemos, me ganó el Martín Fierro, es la cara del turismo de San Juan...", comentó el conductor.

Y aprovechó para reclamar que además de haberle ganado el Martín Fierro, también el gobernador lo eligió como la cara de turismo de la pronvincia. "¡Un año negociando yo para ser la cara del turismo, pierdo el Martín Fierro y aparece 'los vinos sanjuaninos, Jey Mammón. ¡¿Qué?! De verdad, o sea, San Juan habrá puesto guita para que gane el Martín Fierro. Nah, mentira, los Martín Fierro no están arreglados, porque yo no me lo gané. Habrá que llamar al gobernador, que de la cara, porque no se entiende que no me elijan, ¡mirá lo que soy!", bromeó Barassi.