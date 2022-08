El incómodo momento de Fernanda Iglesias en LAM: "Estoy sangrando"

Fernanda Iglesias sufrió un accidente al aire en LAM (América TV) y preocupó a todos sus compañeros.

Fernanda Iglesias vivió un mal momento en vivo durante una emisión de LAM (América TV). Todo ocurrió de golpe, mientras la panelista estaba conversando tranquilamente con sus compañeros como cualquier otro día. De repente, interrumpió la conversación para avisar que estaba sangrando y todos en el set se llevaron un gran susto.

Esta no es la primera vez que una "angelita" se accidenta en vivo. Meses atrás, Yanina Latorre había sufrido una caída frente a las cámaras. Sin embargo, nunca antes una panelista había sangrado de golpe. "Chicos, estoy sangrando, necesito algo para limpiarme", dijo Iglesias con un tono de preocupación en su voz.

"Hay alguien sangrando acá", informó Yanina Latorre. "¿Qué te pasó? Si necesitás salir, salí. ¿Te rascaste o te reventaste un grano? Nunca se desangró una angelita acá en vivo, faltaba esto", comentó Ángel de Brito, dándole permiso a la panelista para levantarse y limpiarse la herida. "Esto no es normal, chicos. ¿En qué momento pasó?", sumó Latorre, impactada. "Me rasqué y me clavé una uña, perdón", explicó Iglesias mientras se limpiaba la herida con una servilleta.

Las declaraciones de Fernanda Iglesias sobre su romance con Martín Bossi

En agosto de 2022, "Momi" Giardina contó la verdadera razón por la que terminó con Bossi: porque en 2008, el humorista la engañó con Fernanda Iglesias. "Una mierda. Estuvimos casi cuatro años, fue un amor muy intenso. Era en la época de Showmatch. Fue la única persona por la que tomé antidepresivos y todo cuando me separé", relató la bailarina en diálogo con Dame Aire (Radiovisión).

Y contó que se enteró que Bossi la estaba engañando con Fernanda de la peor manera: leyendo un titular de farándula argentina. "Estaba en el camarín leyendo una revista y leo: 'La nueva pareja: Martín Bossi y Fernanda Iglesias'", recordó la bailarina. Finalmente, lo llamó por teléfono y su relación terminó definitivamente.

Más tarde, Fernanda rompió el silencio sobre el tema y dijo que apenas salieron tres meses, "de los cuales sólo el primero fue intenso", ya que Bossi todavía seguía muy enamorado de "Momi". "Luego la historia se fue diluyendo. Él vivía hablándome de ella. Estaba como obsesionado y yo no entendía por qué, hasta que una madrugada me llama llorando para hablarme de ella y ahí le dije 'resolvé tus cosas' y se terminó la historia entre nosotros", cerró la panelista.