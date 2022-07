El incómodo momento de Ernestina Pais en LAM: "Me tengo que fumar que opinen"

Ernestina Pais vivió un tenso momento en LAM al ser interrogada por Ángel de Brito y las panelistas sobre su relación con su hermana Federica.

El incómodo momento de Ernestina Pais en LAM: "Me tengo que fumar que opinen"

El incómodo momento de Ernestina Pais en LAM: "Me tengo que fumar que opinen"

Ernestina Pais protagonizó un incómodo momento al aire en LAM (América TV), el programa conducido por Ángel de Brito, al ser interrogada sobre su relación con su hermana, Federica Pais.

Desde hace años se rumorea que la relación entre Ernestina y su hermana es bastante conflictiva. Sin embargo, ambas decidieron guardar el tema para su intimidad. Esta vez, la conductora no pudo escaparse de las preguntas de De Brito. "Siempre estuvo el mito de que estaban peleadas, de que se llevaban mal. ¿Sentís que es la tragedia lo que las separó, o las consecuencias? Me acordé de cuando hicieron un programa juntas”, indagó el conductor. Pais se mostró enojada y le respondió: "Me parece raro que me pregunten cómo nos llevamos. Hicimos varios programas juntas, ¿cuántas de ustedes hicieron programas juntas con sus hermanas?. Ninguna".

El resto de las panelistas presentes hablaron de sus relaciones con sus hermanos y hermanas y le dijeron a Ernestina que no tenía por qué reaccionar así, ya que todos los hermanos se pelean en algún momento. Ernestina evitó profundizar en el tema y dio a entender que las tensiones con su hermana comenzaron a raíz de la desaparición de su padre, José Miguel Pais, durante la última dictadura militar. "Una tragedia de una familia, como es la desaparición de un padre, claramente te pone en lugares distintos en cuanto a cómo vos reaccionás ante esa tragedia", expuso la periodista.

Cuando las panelistas quisieron saber más sobre el tema, Ernestina reaccionó todavía más irritada y sumó: "Yo no conozco a ninguna de sus hermanas y de golpe me tengo que fumar que opinen de una situación con mi hermana". "¡No opinamos! Yo te pregunté nada más cómo estaban y esta tensión surgió de vos, no de nosotros", le contestó De Brito.

Sin embargo, Ernestina se negó a seguir hablando sobre el tema. "Dije que no voy a opinar de mi hermana", cerró. Hacia el final del programa, De Brito les aclaró a los televidentes que Pais no se queda en el panel de LAM, sino que habrá una invitada por día. "Ernestina es solo por hoy. ¡Menos mal!", bromeó. "Solo por hoy. Prometo no venir más", contestó la periodista entre risas.

Otros testimonios de Ernestina Pais sobre su relación con su hermana

En mayo de 2019, Ernestina Pais estuvo como invitada en Cortá por Lozano (Telefe) y Vero Lozano le preguntó sobre su relación con su hermana Federica. En aquella entrevista, la periodista dijo que con su hermana tienen "una relación de respeto".

"No somos amigas, tenemos una sana convivencia y la relación, la verdad, la sostenía mi mamá. Pero esto fue automáticamente ponernos espalda con espalda", relató Pais. Y detalló que la situación de su padre las unió mucho. "Cuando suceden cosas como las que nos pasaron cuando éramos chicas, uno se cría con ese agujero. ¿Cómo no va a haber facturas en las familias cuando desaparecen a tu papá y vos tenés 4 años? Hoy hablo con mi hermana todos los días y eso me pone muy contenta, la tengo muy cerca", concluyó.