El incómodo desplante de Sol Pérez al Pollo Álvarez en vivo: "Nunca me miraste"

La exparticipante de MasterChef Celebrity 2 puso contra las cuerdas a Joaquín "El Pollo" Álvarez y generó un momento de tensión en Nosotros a la Mañana (El Trece).

Nosotros a la Mañana (El Trece) vivió un momento incómodo que dejó al conductor Joaquín "El Pollo" Álvarez contra las cuerdas ante un inesperado reclamo. La panelista Sol Pérez deslizó un picante comentario que desencadenó un ida y vuelta de risas nerviosas.

Todo comenzó cuando "El Pollo" se percató de un llamativo detalle que encontró en uno de los costados de su panel: Pampa Mónaco, Paula Trapani y Carlos Monti tienen ojos claros (en la gama de los celestes y los verdes). Halagando a su staff, aprovechó para burlarse del otro lado del panel. "Ahí todos tienen ojos marrones", precisó en tono burlón.

Esta afirmación en tono bromista logró que Sol Pérez lanzase una fuerte queja para refutarla, incomodando al conductor y hundiéndolo en una serie de risas nerviosas para escapar de la tensión. "Pero si ella tiene (ojos) verdes", aclaró la panelista Mariel Di Lenarda cuando "El Pollo" se acercaba a Sol Pérez. Picante, Álvarez indicó: "¿Tenés lentes de contacto?".

Indignada por la pregunta, la modelo arremetió: "¡No! Nunca me miraste a los ojos". Inmediatamente, "El Pollo" comenzó a reírse y exclamó, sorprendido por la connotación de los dichos de Pérez: "¡No, eso es muy fuerte! Es horrible esa frase". "Me estoy refiriendo a que no me prestás atención", cerró Sol. No obstante, ya era muy tarde porque del otro lado empezaron a sospechar en el "significado" de lo que habría querido decir la exparticipante de MasterChef Celebrity 2.

El Pollo Álvarez vio una foto de Sol Pérez y reaccionó: "Esto es un asco"

Sol Pérez contó que salió junto a Mariel Di Lenarda e hicieron "una sesión de fotos". Sin embargo, la co-conductora (Di Lenarda) se sinceró y aclaró: "Las que Sol me sacó a mí quedaron divinas, y yo con ella me copé y le saqué fotos hasta con una palmera, porque me pareció que estaban lindas, pero ahora no sé…”. Tomando de las manos el celular de su colega, "El Pollo" exclamó: “¡Esto es un asco!”.

"¿Dónde está Sol? Está escondida atrás de la palmera. No se la ve. Es como cuando se quieren hacer los artísticos, pero esto no tiene sentido”, agregó Álvarez. Tentada, La Tota observó: “A mí me pareció que estaban lindas…”. Entre risas, Sol Pérez la secundó, pero el conductor siguió: “No se le va la cara, puede ser cualquier persona”. Mostrando las fotografías en la cámara, Di Lenarda recibió un picante comentario por parte de la locutora de NAM: “Lo tuyo es el periodismo, Tota, ya está”.