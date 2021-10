El incómodo comentario de Ángel De Brito a Pampita sobre La China Suárez y Wanda Nara: "Un deja vú"

Ángel de Brito le hizo pasar un mal momento a Pampita tras hacerle un picante comentario sobre La China Suárez y Wanda Nara. Así fue la reacción de la modelo y jurado en ShowMatch.

Ángel de Brito protagonizó un momento que puso muy incómodo a Carolina "Pampita" Ardohain. En medio del escándalo mundial entre Wanda Nara y Mauro Icardi por los chats y coqueteos que el futbolista de PSG tuvo con María Eugenia "La China" Suárez, el conductor de LAM (Los Ángeles de la Mañana) tuvo una mala actitud con la modelo en plena transmisión de ShowMatch.

Mientras Marcelo Tinellii hacía referencia a la separación y posterior reconciliación por redes entre Wanda e Icardi, De Brito le hizo a Pampita un picante comentario: le recordó el engaño de Benjamín Vicuña con "La China" Suárez en 2015, cuando los encontró teniendo relaciones en un motorhome donde se rodaba la película "El hilo rojo".

El conductor de ShowMatch aprovechó a De Brito para que hablara sobre el caso y le consultó: "¿En la calle le preguntan también?". Y el conductor de LAM le respondió: “Todo el tiempo, es el tema del momento, es el tema por donde vayas". Sin embargo, y curiosamente, miró de manera tajante a Pampita y le comentó: "Me dio un poco a un deja vú a mí, porqué así arrancamos hablando en su momento de todo esto". La modelo y jurado ni siquiera lo observó y se llamó a silencio.

Pampita pasó un incómodo momento por un comentario de Ángel de Brito sobre la China Suárez y Benjamín Vicuña.

Consciente del incómodo momento que pasó Pampita, quien varias veces manifestó su dolor por la infidelidad de Vicuña con "La China" Suárez, Tinelli intervino y expresó: "Perfecto. Bueno, perfecto, mañana entonces puede haber perdón, para no llamarlo mañana a las 10.15, puede haber un perdón mañana".

Carmen Barbieri fue contundente al aire, en su programa Mañanísima: "Yo recibí unas fotos de La China desnuda, divina... ¡Qué cuerpo tiene esa mujer! Me llegó de un número que no tengo agendado, no sé quién me lo mandó. Y me dijeron ‘esta foto es una de las que vio Wanda’, que La China le había mandado a Icardi”.

Sin filtro, la capocómica y directora teatral entró directamente en más detalles al respecto: “Me llegó una que está en la cama de espaldas. Un cuerpo, mi amor... Esa mujer, qué bella. Me dijeron que Wanda se metió en el celular de su marido, como yo, y encontró todo esto. Estoy segura de que algo encontró para que haya esta crisis, no sé si están separados”.