El impensado relato de Dady Brieva sobre su experiencia con Lotocki: "Soy un pelotudo"

El actor dio a conocer su experiencia con Aníbal Lotocki. Dady Brieva habló sobre cómo lo afectó la partida de Mariano Caprarola.

Dady Brieva es un de los actores y humoristas más reconocidos de la Argentina, con éxitos como Midachi, Agrandadytos, Los Secretos de Papá y exitosas películas. Y debido a su popularidad, al igual que otras celebridades, estuvo cerca de Aníbal Lotocki, el cirujano acusado de causar graves problemas de salud y muertes como la de Silvina Luna y Mariano Caprarola por mala praxis. El conductor de C5N reveló por qué se salvó de las manos del médico.

El mencionado experto en moda era íntimo amigo de su esposa, la bailarina Mariela Anchipi. "Recién estuve en la escenografía de la Jaula de la moda y me pegó fuerte", relató Brieva sobre cuánto lo conmovió acudir al lugar de trabajo del su allegado. Al mismo tiempo, Dady decidió contar su propia historia con Aníbal Lotocki y generó sorpresa en plena entrevista con el ciclo A la Tarde.

"Yo soy un pelotudo, no soy un ser normal, y me quería hacer. No sabía que era todo así raro. Me lo iba a hacer porque quería estar bien, marcado, y ese tipo de cosas. Después no me lo hice de vago y me salvé”, comentó Brieva sobre el insólito motivo que hizo que no se atendiera con Lotocki. En el panel de A la Tarde destacaron la actitud de Dady de contar su experiencia y revelaron que muchas figuras se atendieron con el mencionado médico y prefieren no contarlo.

Vicky Xipolitakis habló de su experiencia con Aníbal Lotocki

"Los síntomas tras la operación comenzaron enseguida, porque eso se solidifica. Desde siempre. ¿Vieron cuando entrenás, salís del gimnasio y te re duelen los músculos? Bueno, el músculo es como que se está solidificando y eso es un dolor constante. Aprendés a convivir con los dolores. A veces cuesta sentarse, a veces cuesta pararse, caminar, hacer ejercicio. La verdad que es un dolor", recordó Xipolitakis en diálogo con Vero Lozano y sus compañeros de panel de Telefe después del deceso de Silvina Luna, quien denunció a Lotocki por mala praxis. Y continuó: "Todas las chicas que se operaron con él son víctimas. El doctor… Bueno, no sé si llamarlo ‘doctor’, él decía que ponía otro producto".

Xipolitakis recordó que vivió una experiencia similar al relato más escuchado de pacientes de Lotocki: "Ahí dormidita, en la lipo, yo viví otra situación muy similar a la de las víctimas. Que fui por una cosa y me desperté y tenía otra. Y después me tuve que hacer este otro retoque porque él había abusado de mi cuerpo sin yo darle mi consentimiento. Por eso me hizo este otro retoque, con otras cosas que fueron para peor".