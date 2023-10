El impensado problema que tuvo Mirtha Legrand antes de entrevistar a Milei y Fátima Flórez: "Bronca"

Filtraron que la conductora de televisión atraviesa un mal momento a días del debut de su programa en El Trece. Qué se sabe de la entrevista de Mirtha Legrand a Javier Milei y Fátima Florez.

Mirtha Legrand es una de las figuras más alabadas de la televisión argentina y por ese motivo su inminente regreso a la pantalla chica genera mucha expectativa para el público. Por este motivo, una reciente información de Marina Calabró sorprendió a muchos debido a la posible postergación del estreno de La Noche de Mirtha.

Los primeros entrevistados de la diva de los almuerzos serán Fátima Florez y Javier Milei, personajes de relevancia mediática después de la confirmación de su romance, y la grabación del programa sería el viernes 6 de octubre. A pesar de esta situación, la columnista de Radio Mitre ofreció información sobre una complicación de salud que podría derribar los planes de Legrand y las autoridades de El Trece.

"Le escribo al riñón de MIrtha Legrand, pensando 'ojalá sea falsa alarma, estás loca', como me suele decir", comenzó su descargo Calabró después de enterarse que Legrand estaba engripada. La panelista de Lanata sin Filtro aseguró que el portavoz de Mirtha le dijo que la diva estaba sin voz y compartió lo que le comentaron: "Tomó un frío terrible en el desfile del MALBA. La bronca que tenemos ni te cuento... esperan que se recupere para el viernes".

En tanto, Calabró aseguró que el estudio, las luces, las cámaras, el sonido y todos los detalles técnicos están listos para la grabación del programa el viernes 6 de octubre, pero el carácter endeble de la salud de Mirtha hace que aún se dude de la realización de la misma. "El dato que me agrega es que el lunes suspendieron las notas de prensa de Mirtha por esto. La gente de Fátima y de Milei me dice que no fueron avisados de nada y que tiene en agenda que el viernes graban el primer programa de MIrtha Legrand", cerró la integrante menor de la familia Calabró.

Marina Calabró fue lapidaria con Alejandro Fantino

"Yo en lo personal celebro que las figuras estén en los medios tradicionales, específicamente en la televisión abierta. Me gusta verlo a Fantino en tv…pero hay algo insoslayable, y es que el programa que hizo Alejandro es La Noche de Mirtha Legrand. Porque hasta ahora, PH con la mesa, también tienen el ‘Punto de Encuentro’ y otras cuestiones lúdicas, está maquillado el hurto. Pero acá no", comentó la columnista sobre el nuevo programa de Fantino en El Nueve, La Última Cena.

En tanto, Marina señaló: "¡Esto es La Noche de Mirtha! No intentan disimularlo. Sí es una mesa sin cabecera, porque Fantino está ladeado de invitados. Es una locación externa al Nueve, es el Palacio San Miguel, en esta ocasión y después él va a salir de otros lugares históricos, hoteles y demás. Alejandro está haciendo La Noche de Mirtha, la crítica podría terminar ahí, pero bueno, es un formato muy probado. La podía haber hecho mal y la hizo bien, pero ese mérito se lo doy después de cincuenta y cinco años a la señora Legrand".