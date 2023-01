El impensado deseo de Thiago tras salir de Gran Hermano

Thiago Medina rompió el silencio tras su salida de Gran Hermano y confesó cuál es el nuevo rumbo que quiere para su vida. El testimonio del participante que quedó eliminado del programa de Telefe.

Thiago Medina, el reciente participante eliminado de Gran Hermano 2022 (Telefe), dijo presente en la transmisión del pasado lunes 16 de enero y confesó cuál es el impensado deseo que tiene por realizar tras salir de "la casa más famosa del país".

Antes de entrar al reality, el joven de 19 años se ganaba la vida como cartonero, trabajando más de doce horas al día para llevarles un plato de comida a sus hermanos. A pesar de su salida, tnto Santiago del Moro, los panelistas del reality y millones de televidentes se preguntaron qué será del futuro profesional de Thiago ahora que saltó a la fama.

"Yo quiero que este programa te cambie la vida. Porque yo vi todas las galas cómo vinieron tus hermanas, vos no sabés con el amor que han venido acá. Creo que este programa te puede abrir muchas puertas, porque vos eras un pibe que estaba buscando que las puertas se abrieran. Te escuché decir que querés ser boxeador, que querés ser un montón de cosas. Estás en una edad en la que uno sueña, sueña y sueña...", le dijo Del Moro.

Thiago asintió y dijo que Gran Hermano le cambió "muchas cosas" en cuanto a su manera de pensar y sus aspiraciones. "Me cambió en muchas cosas porque ahora puedo ayudar a mis hermanas, si me quiero comprar unas zapatillas me las compro y no tengo que matarme laburando doce o quince horas para ganar moneditas. Me abrió muchas cosas, también me abrió la cabeza porque me dio otra forma de pensar estar ahí adentro, aislado...", contó.

En este sentido, el joven dijo que incluso consideró independizarse. “Antes me decían de irme de mi cas a alquilar y te decía ‘ni loco’, pero ahora sé mis hermanos pueden arreglárselas sin mí. Me gustaría estar solo un tiempo y ver lo que se siente salir adelante”, sumó. En cuanto a su futuro profesional, reveló que sus mayores deseos son ser boxeador y trabajar en la televisión. Además, confesó que le gustaría irse a vivir solo con Daniela Celis, su novia.

“Reamente me gustaría boxear, pero también me gustaría estar en la tele de panelista o cualquier cosa, porque me gusta una banda la tele. Me gusta estar hablando, preguntar cosas, o detrás de cámaras ayudando a acomodar algo”, destacó. Laura Ubfal le sugirió que tenía mucho potencial como humorista, ya que en varios momentos, se lo vio divirtiendo a sus compañeros. “Sí, me gusta ver a la gente contenta, no me gusta que esté triste. Cada vez que veo a alguien que estaba mal le hacía cualquier boludez para que se ría”, concluyó Medina.

Thiago Medina quedó eliminado de Gran Hermano y manifestó cuál es su deseo fuera de la casa.

Thiago Medina confesó qué es lo que siente por Nacho Castañares

Uno de los misterios más grandes sobre Thiago era su vínculo con Nacho Castañares, de quien parecía estar enamorado. En varias ocasiones, se besaron, se abrazaron y el público estaba seguro de que existía una gran química entre los dos. Sin embargo, Thiago lo negó. "Con él tomamos una re afinidad porque somos los dos más chicos de la casa y nos identificábamos mucho, por cómo son mis amigos y los amigos de él. Hablábamos un montón", confesó.

"¿Pero no había nada más? Porque desde el afuera, mucha gente pensó que había cierta atracción...", indagó Del Moro. Aun así, el joven se mostró firme y aseguró que no existe nada más que una amistad entre ambos. "No, no, no. Me caía super bien, pero no había nada más que eso", cerró.