El impensado conflicto del Coco Sily tras la ruptura con Caramelito Carrizo: "Algo más"

El actor contó el episodio que vivió después de su separación de Caramelito Carrizo. Coco Sily habló sin tapujos del mal momento que vivió.

Coco Sily acudió a sus redes sociales para contarles a sus seguidores el mal momento que vivió días después de hacer pública su separación de la actriz Cecilia "Caramelito" Carrizo. El conductor de televisión se quejó en su posteo debido a la mala suerte que tuvo en medio de una situación vial.

El humorista fue noticia en el último tiempo debido a su impensado romance con la conductora de programas para niños que tuvo lugar a finales de los '90. El vínculo que formaron ambos personajes de la farándula llamó la atención del público y por ese motivo la noticia se volvió tendencia durante varios días. Como consecuencia de la rápida ruptura, las redes fueron invadidas por memes y miles de comentarios con especulaciones sobre lo que pasó.

En ese contexto, Sily compartió en una de sus historias de Instagram una foto de unos papeles que indicaban que su camioneta había sido llevada por una grúa debido a una infracción. "La grúa me llevó la camioneta. ¿Algo más?", se quejó el comediante, en alusión a la mala racha que atraviesa en las últimas semanas tras romper con "Caramelito", que volvió a juntarse con su expareja.

Historia de Coco Sily

Qué dijo Coco Sily de su separación de Caramelito Carrizo

La periodista Pía Shaw informó en A la Barbarossa, donde trabaja como panelista, que habló con Coco Sily y que él la autorizó a contar todo sobre su ruptura amorosa. "Lo que pasó es que pesaron mucho más los 25 años de matrimonio de Cecilia con Damián. Esto lo hablé con Coco esta mañana y estoy autorizada a contar. Nunca se mintieron. Se hablaron de frente, Cecilia le contó a él lo que estaba pasando, que era una vuelta con Damián", reveló la periodista de espectáculos.

La palabra de Coco Sily y Caramelito Carrizo cuando dieron la noticia de su romance

"Con Coco nos conocemos hace muchos años porque los dos trabajamos en el medio. Nunca habíamos tenido algo en común. Nunca habíamos trabajado juntos. Alguna que otra vez nos habíamos cruzado. Ahora se dio que yo fui a su programa de la TV Pública", contó la conductora de TV que Sily contrató para trabajar en la radio que dirige. Por su parte, "Coco" relató: "Estamos hace un tiempo juntos con Cecilia. Estamos saliendo, no sé como se dice. No sabría cómo definirlo. Estamos saliendo, no sé como se dice. No sabría cómo definirlo. Soy el hombre más feliz del mundo porque Ceci es una mujer increíble. Me tienen que sacar la sonrisa a cachetazos".