El impactante motivo por el que Nacha Guevara usa peluca

La celebridad siempre se muestra con diferentes peinados y recientemente un periodista reveló el motivo por el que utiliza ese recurso estético. El secreto de Nacha Guevara fue deschavado.

Nacha Guevara, al igual que muchas celebridades del espectáculo nacional, utiliza pelucas en sus apariciones públicas. El periodista Ángel de Brito, en una reciente emisión de su programa, deschavó a la diva y reveló el verdadero motivo por el que la actriz debe acudir a ese tipo de accesorios y no muestra su cabello natural.

En medio de un debate sobre el robo de las extensiones de pelo que Susana Giménez sufrió, donde de Brito y sus panelistas hicieron referencia a todas las hipótesis que rodean al hecho ocurrido en una peluquería, el conductor de televisión hizo referencia a la relación de Guevara con las pelucas y develó uno de los secretos mejor guardados de la intérprete de No llores por mí, Argentina.

“Nacha tiene pelo, ella usa peluca para no peinarse todo el tiempo y no arruinarse el pelo. Para no usar tanto secador y esas cosas”, expresó el jurado de Showmatch: La Academia y sorprendió a muchas de las angelitas, quienes pensaban que Guevara tenía poca cantidad de cabello y esa era la razón de sus pelucas.

La aparición en televisión de la madre de Nacha Guevara

Hace un tiempo, Nacha Guevara fue noticia tras la aparición de su madre de 101 años en un ciclo de televisión. El motivo de ese hecho fue que el hijo de la diva, Ariel del Mastro, estaba como invitado en Vino Para Vos y su abuela le envió un saludo a través de un video. “Querido, ¿cómo estás? Estoy muy orgullosa de vos, tengo muchas ganas de darte un gran abrazo, desearte todo lo mejor en tu vida. Un abrazo, hijo querido”.

Por su parte, del Mastro respondió: “No sé como madre, porque el otro día escuché que mi vieja no estaba muy de acuerdo, cosas que pertenecen a ellas y no creo que todo tenga que ser tan mediático, pero conmigo fue muy afectuosa, estuvo, entonces yo la quiero mucho, el día que se vaya me va a doler un montón”.

En una entrevista que dio a principio de año, Guevara había relatado que no tuvo una relación fácil con su madre: “Tuve una madre maltratadora. Y en ese momento no tuve la fortaleza de enfrentarme a esa mujer, que era muy poderosa, y seguir mi camino. Y me sometí, lo que trajo como consecuencia un periodo muy difícil. La mejor manera que encontré para huir de la casa fue con una pareja, con todas las dificultades que eso implica”, expresó la cantante.